Postdoktor i styrning av AI och miljö
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av arbetsplatsen
Institutionen för teknik och samhälle på LTH har ca 90 anställda. Institutionen har en multidisciplinär forskningsmiljö som utforskar implementeringen av artificiell intelligens och autonoma teknologier i samhället, samt etiska, sociala och juridiska frågor kopplat till detta. Nu söker vi en postdoktor att jobba i projektet Exploring the risk governance mechanisms under the forthcoming EU Artificial Intelligence Act, finansierat av Vetenskapsrådet.
Särskild ämnesbeskrivning
Forskning om styrning av AI och miljö undersöker hur AI-system formas av, och i sin tur omformar, miljön samt miljörelaterade föreställningar, relationer, praktiker och former av social organisering. Området omfattar AI:s resursanvändning, effekter av tillämpningar och systemiska konsekvenser, liksom de normer, standarder, institutionella arrangemang och formella regelverk genom vilka dessa definieras, mäts, ifrågasätts och styrs. Som ett framväxande och tvärvetenskapligt forskningsfält förenar det olika perspektiv för att analysera de ekonomiska, politiska och samhälleliga dimensionerna av AI och miljöförändringar.Publiceringsdatum2026-05-26Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.
Postdoktorn kommer att forska inom ramen för det pågående projektet Exploring the risk governance mechanisms under the forthcoming EU Artificial Intelligence Act, finansierat av Vetenskapsrådet. Projektet leds av sociologen James White och Stefan Larsson, rättssociologisk teknikforskare.
Projektet ser EU:s AI-förordning (AI Act) som en arena där kunskap, praktiker och tekniker för styrning av en komplex, snabbföränderlig och disruptiv teknologi håller på att etableras. Hur uppstår sociotekniska problem (eller frågor av särskild betydelse)? Hur synliggörs de, förstås och hanteras? Hur positioneras de eller skjuts upp i förhållande till sin bredare sociala och politisk-ekonomiska kontext? Mer specifikt fokuserar projektet på hur AI:s miljömässiga konsekvenser uppfattas, förhandlas och görs konkreta (eller inte) inom de etiska riktlinjer, rättsliga dokument och harmoniserade standarder som utgör AI-förordningen, samt inom det arbete som utförs av lagstiftare, tekniska experter och lobbyister som bidragit till dess framtagande.
Som postdoktor förväntas du, både självständigt och i samarbete med andra forskare i teamet, bidra till att utveckla empirisk, teoretisk eller konceptuell forskning inom projektets ramar. Du förväntas formulera och undersöka forskningsfrågor, generera och analysera kvantitativa och/eller kvalitativa data, publicera vetenskapliga artiklar samt medverka till att organisera aktiviteter och forskningsrelaterade evenemang inom projektet och forskargruppen.
Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.
Övriga krav:
mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
god kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga.
förmåga att arbeta självständigt, planera och leverera över tid.
förmåga att generera och analysera kvantitativa eller kvalitativa forskningsdata.
Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.
Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:
God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
Pedagogisk förmåga.
Övriga meriter:
erfarenheter av arbete i multidisciplinär forskningsmiljö.
en disciplinär bakgrund i skärningspunkten mellan sociala, tekniska och miljömässiga aspekter av AI-styrning.
Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss. Övrig information
Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor". Önskad start i september 2026 eller enligt överenskommelse.
Så här söker du
Ansökan ska skrivas på engelska. Den ska innehålla personligt brev, CV och en kort forskningsplan som beskriver hur du kan bidra till projektet och på vilket sätt den bygger på dina tidigare erfarenheter och passar dina framtida mål. Ansökan ska även innehålla kopia av doktorsexamen eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc).
Välkommen med din ansökan!
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är en del av Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design.
