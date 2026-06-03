Senior lösningsarkitekt inom Dynamics 365 CRM
Avaron AB / Datajobb / Södertälje Visa alla datajobb i Södertälje
2026-06-03
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Södertälje
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-03Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett strategiskt uppdrag där målet är att få CRM och ERP att arbeta i samma riktning. I en komplex verksamhet med flera program och intressenter blir din uppgift att skapa en tydlig målbild för hur Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement ska stödja affären, samspela med övriga affärssystem och utvecklas över tid.
Rollen ligger i skärningspunkten mellan verksamhet, CRM-team och ERP-organisation. Du kombinerar affärsförståelse med arkitekturtänk och hjälper organisationen att fatta rätt beslut kring processer, integrationsstrategi och framtida lösningar. Det här är en roll för dig som vill påverka målarkitektur, roadmap och samarbete i ett affärskritiskt systemlandskap.
ArbetsuppgifterDu driver dialogen mellan verksamhet, CRM-team och ERP-organisation för att skapa samsyn kring mål, prioriteringar och nästa steg.
Du analyserar nuvarande processer, arbetssätt och systemstöd för att identifiera förbättringsområden.
Du tar fram målarkitektur för CRM-plattformen och rekommendationer för hur lösningen kan harmoniseras med ERP och andra affärssystem.
Du bidrar till roadmap-planering och alignment mellan olika program och projekt.
Du stöttar beslut kring lösningsdesign, integrationsstrategi, datamigrering och verksamhetsutveckling.
Du förenklar integrationslandskapet genom att peka ut möjligheter till bättre struktur och mer enhetliga processer.
Du etablerar styrnings- och samarbetsmodeller mellan berörda intressenter.
Du leder workshops med verksamhet, produktägare, arkitekter och andra nyckelpersoner.
KravMinst 10 års erfarenhet av Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement, inom Sales och/eller Customer Service.
Erfarenhet av lösningsarkitektur och funktionell design.
Dokumenterad erfarenhet av större implementations- eller transformationsprojekt.
Erfarenhet av att arbeta i gränslandet mellan CRM och ERP.
God förståelse för integrationsarkitektur och datamigrering.
Erfarenhet av processmodellering och verksamhetsutveckling.
Förmåga att kommunicera tydligt med både verksamhet och tekniska team.
Erfarenhet av roadmap-planering, prioritering och stakeholder management.
MeriterandeErfarenhet av Dynamics 365 F&O och Dual Write.
Erfarenhet av Power Platform, inklusive Power Apps och Power Automate.
Erfarenhet av Azure DevOps.
Erfarenhet från internationella organisationer eller globala utrullningar.
Erfarenhet av att leda workshops, utbildningar och förändringsarbete.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7844992-2033928". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Södertälje centrum (visa karta
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151 32 SÖDERTÄLJE Jobbnummer
9945728