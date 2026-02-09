Senior Lösningsarkitekt inom datastyrning
2026-02-09
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
I en samhällsviktig myndighetsmiljö pågår en satsning för att bli mer datadriven genom att fatta beslut och utveckla arbetssätt baserat på data. Som lösningsarkitekt inom datastyrning får du en nyckelroll i att vidareutveckla organisationens datahantering och forma en framtida plattform för datadelning som möjliggör säkert, hållbart och mer automatiserat informationsutbyte.
Du ansvarar för det tekniska arkitekturarbetet för datadelningsplattformen tillsammans med andra arkitekter och utvecklare, och samverkar i arkitektnätverk inom IT-organisationen. Rollen innebär nära dialog med behovsägare och andra leveransområden samt ett kontinuerligt fokus på innovation och omvärldsbevakning.
Arbetsuppgifter
Utveckla och förvalta lösningsarkitektur för en plattform för datadelning.
Omsätta konceptuella modeller till datamodeller och dataflöden samt realisera styrningsregler för datahantering.
Säkerställa att lösningen följer arkitekturprinciper, informationssäkerhetskrav och gällande lagkrav.
Vara teknisk länk mellan drift, leverantörer, systemutvecklare och verksamhet i nära samarbete med ansvariga inom leveransområdet.
Bidra i arbetet med gemensamma arkitekturprinciper, målbilder och roadmaps.
Krav
Minst 6 års dokumenterad erfarenhet av arkitekturarbete med fokus på data/information, exempelvis dataplattformar, integrationslösningar eller hantering av masterdata och metadata (under de senaste 10 åren).
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av att arbeta med data och scheman i olika format, exempelvis SQL och JSON.
Dokumenterad erfarenhet av att realisera konceptuella modeller i IT-system, inklusive datamodeller, flöden och mekanismer för styrning.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
Meriterande
Erfarenhet av API-baserat informationsutbyte.
Erfarenhet av arkitekturarbete kopplat till systemutveckling i applikationslager samt förståelse för och kravställning av infrastrukturlager.
Erfarenhet av informations- och datamodellering.
Erfarenhet av lösningar och principer för strukturering av data, både för lagring och utbyte.
Erfarenhet av att optimera dataflöden.
Erfarenhet av behörighetsstyrning.
Erfarenhet av systemdesign i Sparx Enterprise Architect (UML).
Erfarenhet av agila utvecklingsmetoder.
