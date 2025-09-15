Senior Löneadministratör
Vår kund har fina lokaler i centrala Göteborg och i denna roll är det viktigt att du trivs med att arbeta på plats på kontoret tillsammans med kollegorna.
Start: Omgående
Omfattning: Heltid, konsultuppdrag under 3-6 månader. Vi söker även dig som har eget bolag inom lön
Om rollen
I denna roll blir du en del av ett större löneteam där du, tillsammans ansvarar för den operativa löneleveransen. Totalt hanterar 13 löneadministratörer cirka 11 500 löner i systemet SD Worx - från ax till limpa - för både tjänstemän och kollektivanställda. Här får du möjlighet att bidra med din kompetens i en organisation med väl inarbetade processer och ett nära samarbete i teamet.Publiceringsdatum2025-09-15Bakgrund
Vi söker dig som har minst tre års erfarenhet av att självständigt arbeta med hela löneprocessen för både tjänstemän och kollektivanställda. Du har god systemvana och känner dig trygg i din roll som lönespecialist. Som person är du noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta strukturerat. Du har också lätt för att samarbeta och värdesätter att vara en del av ett team där man hjälper och stöttar varandra.
När du blir en av oss
Som konsult hos oss lovar vi den bästa tiden i din karriär. Du kommer från dag ett att komma in i ett sammanhang som ger dig en snabb utveckling i karriären, samtidigt som du får vara med och påverka framtidens arbetsplatser. Välkommen till en värld full av möjligheter! Läs mer om livet som konsult vi oss här!
Nyfiken på att veta mer?
Du får gärna kontakta oss om du har frågor om rollen eller undrar hur processen ser ut framöver. Vi som arbetar med detta uppdrag är Talent Acquisition Specialist Gabriella Olaison (gabriella.olaison@wise.se
) och Konsultchef Kim Loven (kim.loven@wise.se
).
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering som metod. Det gör vi i vår strävan efter en mer potentialbaserad matchning. Vi ser därför gärna sökanden med olika bakgrunder och erfarenheter, eftersom vi vet att en bredare mångfald i bakgrund, erfarenhet och synsätt berikar var och en av oss och gör oss bättre och smartare som organisation med ledstjärnorna nyfiken - modig - proffsig.
Vi går igenom ansökningarna löpande och i konsultvärlden går processerna oftast snabbt. Rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
