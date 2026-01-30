Senior kreditanalytiker till Risk Management
2026-01-30
Är du en driven och erfaren kreditanalytiker som vill arbeta med kreditriskanalys och metodutveckling i en internationell miljö? Har du dessutom ett starkt intresse för svenskt företagande och vill bidra till framgångar för svenska företag på den internationella arenan? Då kan vi erbjuda en spännande och rolig utmaning för dig.
Vi erbjuder dig
Exportkreditnämnden (EKN) garanterar kreditrisker på såväl bolag inom den svenska exportsektorn som på deras kunder i över 130 länder runt om i världen. Som medarbetare på EKN bidrar du till vårt uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Vi erbjuder dig en arbetsplats med samhällsviktiga och utvecklande arbetsuppgifter i en global miljö.
På EKN får du möjlighet att utvecklas, utmanas och bidra med din kompetens. Vårt arbetsklimat präglas av engagemang och kundfokus. Här välkomnas du av 170 erfarna kollegor, som drivs av att möjliggöra fler och säkra exportaffärer för svenska företag och att göra svåra marknader tillgängliga.
Våra kontor är belägna centralt. Läs gärna mer om våra https://www.ekn.se/om-ekn/jobb/jobba-hos-ekn/fordelar-med-att-jobba-pa-ekn/
Dina framtida arbetsuppgifter
Som senior kreditanalytiker på Risk Management kan din huvudsakliga roll bäst beskrivas som att vara en vägledare för beslutsfattare, affärsansvariga och specialistfunktioner avseende kreditriskbedömning och premiesättning av EKN:s garanterade affärer. Du har en central roll i att utveckla och förfina de metoder och modeller som ligger till grund för EKN:s riskbedömning, riskmätning och premiesättning. Arbetet innebär både avancerad analys och nära samarbete med kollegor inom flera funktioner för att säkerställa hög kvalitet i bedömningar och arbetssätt. Rollen innebär även att du representerar EKN i kontakter med externa aktörer och deltar i interna utvecklingsprojekt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Delta i och stödja kvalificerad kreditriskanalys av befintliga och nya engagemang
• Delta i kreditkommittéer och agera rådgivare i kreditriskfrågor
• Hantera, utvärdera och utveckla metoder och modeller för riskbedömning, riskmätning och premiesättning
• Bearbeta, analysera och presentera information och statistiskt material från interna och externa källor
• Delta i utvecklingsprojekt inom organisationen
• Ha externa kontakter, t.ex. med banker, exportörer, kunder och EKN:s utländska motsvarigheter
Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med kollegor på kreditfunktionen, affärsområdena och andra specialistfunktioner för att säkerställa hög kvalitet i kreditriskbedömningen och utvecklingen av EKN:s metoder och modeller.
Ditt framtida team/avdelning
På avdelningen Risk Management arbetar idag 28 specialister med ansvarsområden inom land-, kredit-, hållbarhets- och portföljanalys samt EKN:s internationella samarbete. Avdelningen bidrar till EKN:s verksamhet bland annat genom metod- och analysansvar för riskbedömning, riskmätning, återförsäkringsverksamhet, hållbarhetsutredning, rådgivning samt kännedomsskapande aktiviteter
Vi söker dig som har:
• En relevant akademisk examen inom ekonomi, helst med inriktning mot finansiering eller redovisning/revision.
• Minst fem års erfarenhet från bank eller annat finansiellt institut där du har genomfört kreditriskanalyser av företag, vilket inkluderat användande av finansiella modeller samt kvalitativ analys av resultat och balansräkning och kassaflöde.
• Mycket goda kunskaper och vana av att arbeta i Excel
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Därtill är det en fördel om du har:
• Erfarenhet av deltagande i kreditkommittéer
• Erfarenhet av exportfinansiering och övergripande finansieringsfrågor, inklusive riskmätning och prissättning av finansiella skulder
• Erfarenhet av projektfinansiering
Dina egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du ha ett genuint intresse och förståelse för kreditriskanalys och metodutveckling samt ett stort engagemang och en vilja att aktivt bidra till att utveckla verksamheten. Då arbetsuppgifterna ofta innehåller både nya och komplexa frågeställningar behöver du ha en god analytisk- och problemlösningsförmåga samt en förmåga att tydligt och effektivt kunna förmedla information till olika mottagare. Du behöver likaså ha en god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Vidare söker vi dig som uppvisar en stark integritet och ansvarstagande i ditt arbete. Du ska kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ, men även ha förmåga att samarbeta effektivt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tillsvidareanställning med start så snart som möjligt. Tjänsten är placerad vid vårt huvudkontor i Stockholm.
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och konsekvent utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
I denna rekrytering använder vi urvalsfrågor istället för personligt brev. När du ansöker får du besvara frågor som är direkt kopplade till tjänstens krav och arbetsuppgifter, och dina svar ligger till grund för det första urvalet.
För att säkerställa en rättvis och transparent rekryteringsprocess kommer vi i slutfasen att verifiera relevanta uppgifter i ditt CV. Arbetsprover och arbetspsykologiska tester kan även komma att ingå som en del av urvalet
Sista ansökningsdag är 22:e februari 2026.
För mer information
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Alf Stenqvist, senior kreditanalytiker. Frågor om anställningsvillkor besvaras av Josefin Ekman, HR-specialist. Facklig representant är Philip Bergling. Samtliga nås på telefon 08-788 00 00 eller e-post "fornamn.efternamn@ekn.se
"
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss säljsamtal gällande rekryteringslösningar och annonseringskanaler, då vi har valt samarbetspartners för denna rekrytering.
Om EKN
