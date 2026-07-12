Vi söker dig kreativa och erfarna Homestylist / Inredare
Studio W. Interiör AB / Grafiska jobb / Kungsbacka Visa alla grafiska jobb i Kungsbacka
2026-07-12
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Vi är en mindre homestyling- och inredningsfirma i Kungsbacka som söker dig kreativa och erfarna homestylist.
Vi arbetar med våra kunder och samarbetspartners i fokus - och för att göra vår del i våra kundernas bostadsförsäljning. Idag utför vi stylinguppdrag i Kungsbacka, Varberg, Marks, Mölndal och Göteborgs kommun - med huvudfokus i Kungsbacka.
Inför hösten söker vi 1-2 homestylister som vill komplettera och ingå i vårt team. Vi söker dig
som har erfarenhet av homestyling inför försäljning och som vet vad den processen innebär.
som har ett tydligt kundfokus och trivs med att samarbeta.
som kan arbeta självständigt och har ett eget driv.
som har B-körkort och är villig att köra större skåpbil vid stylingar.
meriterande är om du har erfarenhet av inredningsuppdrag samt att arbeta i inrednings/möbelbutik.
Då vi är ett mindre bolag är det viktigt att du är flexibel och beredd att arbeta där du behövs - i dagsläget bedriver vi homestyling, tar inredningsuppdrag samt har en mindre inredningsbutik i Kungsbacka. I dagsläget innebär dock dessa tjänster ett första fokus på homestylingdelen. Vi gillar att arbeta ihop och har roligt på jobbet!
Tjänsterna är timanställningar alternativt konsultuppdrag - vilket som fungerar för dig. Fungerar det väl för alla parter, är planen att timanställningarna ska övergå till tillsvidaretjänster om intresse finns för detta.
Vill du se mer av vårt arbete så se gärna vårt instagram @studio_w_interior för mer information.
Vill du bli en del av vårt team - så är du välkommen med din ansökan. Vi rekryterar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11
E-post: hej@studiowinterior.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan homestylist". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studio W. Interiör AB
(org.nr 559416-7396)
Hantverksgatan 6 (visa karta
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434 42 KUNGSBACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10000354