Personlig assistent till Nordanstig
Inkludera assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nordanstig Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nordanstig
2026-07-12
, Hudiksvall
, Sundsvall
, Ljusdal
, Timrå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inkludera assistans i Sverige AB i Nordanstig
, Hudiksvall
, Sundsvall
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige
Vi söker personliga assistenter till ett viktigt och omfattande uppdrag med dubbelbemanning dygnet runt.
Arbetet innebär både dygnspass med väntetid och vaken natt. Uppdraget är mycket rutinstyrt och ställer höga krav på trygghet, lugn, ansvarskänsla och tålamod. Du behöver trivas med att arbeta strukturerat och vara en stabil person som kan skapa trygghet i vardagen.
I första hand söker vi dig som kan arbeta vaken natt under sommaren, med mycket god möjlighet till en fast tjänsterad framöver.
Vi ser gärna manliga sökande till tjänsten utifrån uppdragets karaktär och kundens önskemål.Publiceringsdatum2026-07-12Kvalifikationer
• Körkort
• Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras in
Välkommen med din ansökan!
• --Om företaget
Hållbar personlig assistans
Vi på Inkludera assistans arbetar för att göra vardagen enklare för människor som behöver personlig assistans. Genom att vara nära, lyhörda och tydliga skapar vi assistans som utgår från varje människas behov, önskemål och sätt att leva sitt liv.
För oss handlar personlig assistans om mer än stöd i vardagen. Det handlar om trygghet, självbestämmande och möjligheten att leva ett liv på egna villkor. Därför söker vi medarbetare som vill vara med och göra verklig skillnad, varje dag.
Som anställd hos oss blir du en del av en organisation där relationer, förtroende och respekt står i centrum. Vi tror på raka besked, tydlig kommunikation och ett närvarande ledarskap. Vi vet att bra assistans börjar med medarbetare som trivs, känner sig trygga och får rätt förutsättningar att göra sitt jobb.
Vi är ett ägarlett assistansbolag med verksamhet över stora delar av Sverige. Vårt fokus är långsiktighet, kvalitet och hållbar assistans – för både kunder och medarbetare. Vi är inte störst. Vi försöker vara rätt.
Oavsett om du har lång erfarenhet av yrket eller är nyfiken på att arbeta som personlig assistent hoppas vi att du vill veta mer om oss. Kanske är det här nästa steg för dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
(org.nr 559019-7942)
829 95 HARMÅNGER Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Inkludera Assistans i Sverige AB Jobbnummer
10000364