Vi söker dig Bärare / flytthjälp till stylingbolag
Studio W. Interiör AB / Budjobb / Kungsbacka Visa alla budjobb i Kungsbacka
2026-07-12
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Vi är ett homestyling bolag i Kungsbacka som nu söker dig - en engagerade och arbetsvillig medarbetare till vårt växande team.
Vi utför homestyling inför försäljning hos våra kunder som främst finns i Kungsbackaområdet, men även i Varberg, Mölndal, Göteborgs och Marks kommun. Vårt stylinglager finns i Kungsbacka, och hos oss arbetar bärare och homestylister mycket tillsammans.
Arbetet består främst av:
Flytt av stylingmöbler och inredning.
Bärhjälp och tunga lyft.
Lastning och lossning av vår skåbil som vi använder vid stylingar.
Montering av möbler och inredning.
Assistans till homestylist, vilket innebär bland annat uppsättning av belysning, gardinstånger och gardiner, lyfta möbler etc.
Vi söker dig som
Är punktlig, ansvarstagande och pålitlig
Har en positiv inställning och gillar att arbeta fysiskt
Du behöver vara i god fysisk form, då det vissa dagar är flera stylingar med hela bohag som ska flyttas
Trivs med att samarbeta i team
Kan ge kunder ett professionellt och trevligt bemötande
Är flexibel och kan arbeta varierande tider
Har b-körkort
Kan köra skåpbil / lätt lastbil
Innan ev anställning så ska utdrag ur belastningsregister lämnas till arbetsgivaren.
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet av flyttarbete, lager eller liknande fysiskt arbete.
Är händig, och gillar att laga möbler/inredning som går sönder.
Tjänsten är en timanställning, men om allt fungerar så är planen att det ska bli en tillsvidareanställning framåt.
Vi är ett mindre team, som trivs med att arbeta ihop - och vill du bli en del av oss är du välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11
E-post: hej@studiowinterior.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan bärare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studio W. Interiör AB
(org.nr 559416-7396)
Hantverksgatan 6 (visa karta
)
434 42 KUNGSBACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ägare / VD
Teresa Woodall hej@studiowinterior.se Jobbnummer
10000359