Chief Information Security Officer (ciso) Till Sandberg Development
Cabeza Rekrytering och Konsulting AB / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2026-07-12
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Vill du vara med och bygga och vidareutveckla informationssäkerheten i en internationell företagsgrupp där teknik, innovation och regulatoriska krav möts? Vi söker nu en erfaren och affärsnära CISO som vill ta ett strategiskt och operativt ansvar för koncernens informations- och cybersäkerhetsarbete.
Om Sandberg Development AB
Sandberg Development är ett familjeägt investmentbolag i Malmö med fokus på långsiktigt ägande och utveckling av innovativa bolag. Vi investerar i och utvecklar företag som genom hållbara och värdeskapande lösningar bidrar till ett bättre samhälle. Bland våra innehav finns framgångsrika bolag inom bland annat medicinteknik, industri och konsumentprodukter.
Vi har en lång historia – mer än 60 år av entreprenörskap. Idag omsätter koncernen drygt 2 miljarder SEK och har cirka 700 anställda*.
Hos oss arbetar du i en miljö där innovation, ansvar och utveckling står i centrum. Vi är ett team som värdesätter samarbete och engagemang och tror på att kombinera affärsmässig framgång med samhällsnytta.
Du tillhör koncernens nya gemensamma IS/IT-avdelning med cirka 25 kollegor som stöttar våra bolag inom allt från IT-infrastruktur till affärssystem.
Om rollen
Som CISO ansvarar du för att etablera, utveckla och upprätthålla ett koncerngemensamt säkerhetsarbete över flera bolag med olika verksamhetsområden, kundkrav och regulatoriska förutsättningar. Rollen innebär nära samarbete med ledningen, utvecklingsteamet, IT, verksamheten och externa parter.
Företagsgruppen verkar i miljöer där flera regelverk och säkerhetskrav är relevanta, exempelvis exportkontroll, internationella kundkrav, CMMC, GDPR, NIS2 samt hantering av känslig och skyddsvärd information.
Du kommer att driva både strategiska initiativ och praktiskt säkerhetsarbete samt fungera som stöd till bolagen inom gruppen i frågor kopplade till informationssäkerhet, cybersäkerhet och regelefterlevnad.
Ansvarsområden
Driva och vidareutveckla koncernens informationssäkerhetsarbete.
Etablera, underhålla och förbättra ledningssystem och processer inom informationssäkerhet.
Ansvara för och koordinera interna åtaganden, exempelvis:
ISO/IEC 27001
Cyber Essentials / Cyber Essentials Plus
NIS2-relaterade initiativ
Utveckla och förvalta koncerngemensamma policyer, riktlinjer och styrande dokument.
Stödja bolagen inom gruppen i riskhantering, säkerhetsbedömningar och regulatoriska frågor.
Arbeta med SAQ-processer och säkerhetsbedömningar av kunder och leverantörer.
Säkerställa ett strukturerat arbete kring säker användning av AI-verktyg och AI-relaterade tjänster.
Bidra till säkerhetsarbete inom produktutveckling för både mjukvara och hårdvara.
Delta i arbete kring incidenthantering, kontinuitet och säkerhetsuppföljning.
Samarbeta med kunder och partners kring säkerhets- och efterlevnadskrav.
Vi söker dig som har
Flerårig erfarenhet av arbete inom informationssäkerhet eller cybersäkerhet
Erfarenhet av att driva eller förvalta säkerhetsramverk och certifieringar
God förståelse för regulatoriska krav såsom GDPR, NIS2 eller liknande
Erfarenhet av riskhantering, styrning och policyarbete
Förmåga att omsätta säkerhetskrav till praktiska och verksamhetsanpassade lösningar
Erfarenhet av att arbeta nära både teknik och verksamhet
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Som person tror vi att du
Är strukturerad och självgående
Har ett pragmatiskt och lösningsorienterat arbetssätt
Kan kombinera strategiskt tänkande med operativt genomförande
Trivs i en miljö där verksamhet, teknik och säkerhet möts
Har förmåga att skapa förtroende och bygga långsiktiga relationer
Vi erbjuder
En central och verksamhetsnära roll med stor påverkan
Möjlighet att bygga och vidareutveckla säkerhetsarbetet i en växande företagsgrupp
Arbete med moderna teknologier och komplexa säkerhetsutmaningar
Samarbete med engagerade teknik- och verksamhetsteam
En miljö där säkerhet ses som en möjliggörare för affären och innovation
Vi arbetar långsiktigt med säkerhet och kvalitet och söker dig som vill vara med och skapa hållbara och moderna säkerhetsförmågor för framtiden.
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I denna rekrytering samarbetar vi med Cabeza AB. För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Malin Schultz på malin.schultz@cabeza.se
.
Vi hanterar ansökningar löpande – hör gärna av dig redan idag. Vi ser fram emot din ansökan!
Placering: Malmö
• Nyckeltal för koncernen avser endast innehav i vilka Sandberg Development äger mer än 50 procent för 2024 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7834530-2098019". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cabeza rekrytering och konsulting AB
(org.nr 556981-4816), https://career.cabeza.se
Malmöhusvägen 1 (visa karta
)
211 18 MALMÖ Arbetsplats
Cabeza Jobbnummer
10000353