Utveckla framtidens informationshantering - E-arkivarie i Stockholm
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen / Bibliotekariejobb / Stockholm Visa alla bibliotekariejobb i Stockholm
2026-07-12
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Var med och utveckla framtidens informationshantering – vi söker en E-arkivarie
Digitaliseringen förändrar hur en myndighet arbetar – men också hur information bevaras, tillgängliggörs och används över tid. Hos Migrationsverket får du vara med och utveckla framtidens informationshantering i en verksamhet där rättssäkerhet, långsiktighet och innovation går hand i hand.
Nu söker vi en E-arkivarie som vill spela en central roll i utvecklingen av vårt e-arkiv och bidra till att skapa hållbara lösningar för myndighetens digitala informationsförvaltning.
Hos oss arbetar du i skärningspunkten mellan verksamhet, information och digitalisering. Du blir en del av Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen (DUA), där vi driver utvecklingen av Migrationsverkets processer och förmågor genom innovation och digitalisering. Genom en sammanhållen informationshantering skapar vi förutsättningar för en effektiv, rättssäker och hållbar verksamhet.
Om jobbet
Som E-arkivarie har du en viktig roll i att utveckla och säkerställa Migrationsverkets långsiktiga informationshantering. Du arbetar både strategiskt och operativt med frågor som rör bevarande, gallring, informationsvärdering och digital arkivering.
En central del av uppdraget är att vidareutveckla myndighetens e-arkiv och bidra till att arkivering blir en naturlig del av myndighetens digitala utveckling. Du arbetar nära verksamheten, utvecklingsteam, arkitekter och andra specialister för att säkerställa att information kan hanteras, bevaras och tillgängliggöras på ett rättssäkert och hållbart sätt genom hela informationens livscykel.
Du tillhör informationsstyrningsenheten där du arbetar tillsammans med andra specialister inom informationsstyrning.
Exempel på arbetsuppgifter
utveckla och förvalta Migrationsverkets e-arkiv och digitala arkiveringsprocesser,
bidra med arkivkompetens i digitaliserings- och utvecklingsinitiativ,
säkerställa att krav på bevarande, gallring och informationshantering omhändertas vid utveckling av nya system och digitala tjänster,
arbeta med processorienterad informationskartläggning och informationsvärdering,
ge stöd och rådgivning till verksamheten i frågor som rör e-arkivering, informationshantering och arkiv,
ta fram och vidareutveckla styrande dokument, vägledningar och utbildningar,
samverka med verksamhet, IT och andra specialistroller kring informationsstyrning och informationsförvaltning,
besvara remisser och enkäter samt medverka vid tillsyn från Riksarkivet och andra tillsynsmyndigheter.
Vem är du?
Vi söker dig som vill vara med och utveckla framtidens informationshantering. Du trivs i gränslandet mellan arkiv, information och digitalisering och motiveras av att hitta lösningar som fungerar både idag och på lång sikt.
Du arbetar strukturerat och analytiskt och har lätt för att se samband i komplexa informationsflöden. Du är kommunikativ och har förmåga att omsätta regelverk till praktiska arbetssätt på ett pedagogiskt sätt. Rollen innebär många kontaktytor, vilket gör att du trivs med att samarbeta och skapa goda relationer.
Vi söker dig som har
akademisk utbildning inom arkivvetenskap, informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig,
goda kunskaper om det regelverk som styr offentlig informationshantering, exempelvis arkivlagen, offentlighets- och sekretesslagen, dataskyddsförordningen (GDPR) och förvaltningslagen,
erfarenhet av arbete med arkiv- eller informationshantering,
god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska,
svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du har
erfarenhet av arbete med e-arkiv eller digital arkivering,
erfarenhet av informationsstyrning eller informationsförvaltning,
erfarenhet av processorienterad informationskartläggning och informationsvärdering,
erfarenhet av kravställning eller utvecklingsarbete kopplat till digital informationshantering,
erfarenhet av arbete inom offentlig sektor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, där god samarbetsförmåga, ansvarstagande och ett gott omdöme i komplexa verksamhets- och informationsmiljöer är centralt.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Anställningsvillkor
Placering: Tjänsten är placerad vid någon av Migrationsverkets huvudorter: Stockholm eller Norrköping.
Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Heltid, kontorstider.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning baserad på ansvar, kompetens, erfarenhet och prestation.
Förmåner: Som medarbetare hos oss får du ta del av flera förmåner som bidrar till en god balans mellan arbete och privatliv. Läs mer om våra förmåner på Migrationsverkets webbplats under Förmåner och villkor.
Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras. För tjänsten krävs svenskt medborgarskap.Publiceringsdatum2026-07-12Så ansöker du
Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är 16 augusti 2026.
För att söka tjänsten vänligen klicka på, eller kopiera, länken nedan för att komma vidare till ansökningsformuläret.
Du ansöker till: Utveckla framtidens informationshantering – vi söker en E-arkivarie
Under semesterperioden kan återkoppling och svarstider vara något längre än vanligt. Vi tackar för din förståelse.
Övrig information
Vi har valt att ta bort det personliga brevet och ersätta det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
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Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef.
Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av rekryteringsspecialist. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163), https://www.migrationsverket.se
Slottsgatan 82 (visa karta
)
602 22 STOCLHOLM Arbetsplats
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen Kontakt
Marlené Svegreus 010-4855456 Jobbnummer
10000371