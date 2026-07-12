Tandsköterska sökes till Dentrum Tandvård
Dentrum Tandvård AB / Tandsköterskejobb / Sundbyberg Visa alla tandsköterskejobb i Sundbyberg
2026-07-12
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dentrum Tandvård AB i Sundbyberg
Tandsköterska sökes till Dentrum Tandvård
Vill du bli en del av ett engagerat och modernt team där patienten alltid står i fokus? Nu söker vi en tandsköterska som vill vara med och bidra till en trygg, professionell och positiv upplevelse för våra patienter.Publiceringsdatum2026-07-12Om tjänsten
Som tandsköterska hos oss kommer du att assistera vid behandlingar, ta hand om steril och hygienrutiner, förbereda behandlingsrum samt ge våra patienter ett varmt och professionellt bemötande. Vi söker dig som är ansvarstagande, serviceinriktad och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Vi söker dig som:
• Är utbildad tandsköterska.
• Har god samarbetsförmåga och ett positivt bemötande.
• Är noggrann, flexibel och tar eget ansvar.
• Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift (krav).
• Erfarenhet inom yrket är meriterande
Vi erbjuder:
• En modern och trivsam arbetsplats.
• Trevliga kollegor och god arbetsmiljö.
• Möjlighet att utvecklas inom yrket.
• En varierande och stimulerande arbetsdag.
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till info@dentrum.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Välkommen till Dentrum Tandvård – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: Info@dentrum.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dentrum Tandvård AB
(org.nr 559518-5579), https://www.dentrum.se/
Tulegatan 25 (visa karta
)
172 78 SUNDBYBERG Kontakt
Christian Barsoum Info@dentrum.se 0724036973 Jobbnummer
10000357