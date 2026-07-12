Fältsäljare till StjärnaFyrkant Stockholm Norra
Our Stars AB / Säljarjobb / Järfälla Visa alla säljarjobb i Järfälla
2026-07-12
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Företags säljare B2B – Uppsökande Försäljning
Vill du vara med och bygga framtidens StjärnaFyrkant?
Är du en driven företagssäljare som älskar att skapa nya affärer? Vill du arbeta med ett starkt varumärke, marknadsledande lösningar och samtidigt vara med på en spännande tillväxtresa?
Då kan du vara den vi söker.
På StjärnaFyrkant Stockholm Norra lokaliserade i Järfälla hjälper vi företag att kommunicera smartare, säkrare och effektivare. Vi levererar moderna lösningar inom bland annat mobiltelefoni, företagsväxlar, kommunikationsradio, fordonslösningar och andra verksamhetskritiska kommunikationslösningar.
Vi är en del av StjärnaFyrkant, en rikstäckande kedja med lång erfarenhet, starka leverantörspartners och ett välkänt varumärke. Samtidigt drivs vårt bolag med det lokala entreprenörskapets snabbhet, närhet och engagemang.
StjärnaFyrkant Stockholm Norr/Järfälla drivs av samma ägare som driver StjärnaFyrkant Uppsala. Vi har tydliga tillväxtambitioner och målet är att fortsätta expandera verksamheten till fler orter under de kommande åren. Därför söker vi dig som inte bara vill ha ett nytt jobb – utan som vill vara med och bygga något långsiktigt.Publiceringsdatum2026-07-12Om tjänsten
Som företagssäljare arbetar du med uppsökande B2B-försäljning där du ansvarar för hela affären – från första kontakt till långsiktigt samarbete.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att:
Prospektera och kontakta nya företagskunder.
Boka och genomföra kundmöten.
Identifiera kundernas behov och presentera rätt lösningar.
Ta fram offerter och genomföra affärer.
Bygga långsiktiga kundrelationer.
Arbeta mot tydliga försäljningsmål och utveckla din egen kundportfölj.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av uppsökande B2B-försäljning.
Är van att skapa egna affärsmöjligheter genom nykundsbearbetning.
Trivs med ett högt tempo och motiveras av att göra affärer.
Är affärsmässig, kommunikativ och duktig på att bygga förtroende.
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Har B-körkort.
Meriterande
Dokumenterade goda försäljningsresultat.
Erfarenhet inom teknik branschen alt tekniska B2B-lösningar.
Därför ska du välja StjärnaFyrkant
Hos oss blir du en del av ett företag där engagemang, entreprenörskap och affärsmannaskap står i centrum. Vi erbjuder inte bara ett spännande säljarbete – vi erbjuder möjligheten att växa tillsammans med oss.
Vi erbjuder:
Fast grundlön och attraktiv provisionsmodell utan tak.
Ett starkt och välkänt varumärke med marknadsledande lösningar.
Gedigen introduktion och kontinuerlig utbildning.
Stor frihet under ansvar.
Stöttande kollegor och korta beslutsvägar.
Mycket goda utvecklingsmöjligheter i takt med att företaget växer.
Möjlighet att på sikt utvecklas till exempelvis team ledare, säljchef eller få en nyckelroll vid framtida etableringar.
Anställningsform
Heltid, tillsvidare med provanställning.Så ansöker du
Skicka ditt CV och en kort presentation av dig själv
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Titel: Företagssäljare B2B | Uppsökande försäljning | Fast lön + provision Placering: Järfälla Start: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7981899-2098014". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Our Stars AB
(org.nr 559155-0289), https://malmo.stjarnafyrkant.se
Skarprättarvägen 1B (visa karta
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176 77 KALLHÄLL Arbetsplats
StjärnaFyrkant Jobbnummer
10000351