Senior Kravledare IT
Avaron AB / Datajobb / Stockholm
2026-03-12
Publiceringsdatum2026-03-12
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Som senior kravledare IT blir du en nyckelperson i ett omfattande digitaliseringsprogram inom energisektorn. Uppdraget fokuserar på att vidareutveckla IT-plattformar för att möta höga krav på tillgänglighet, säkerhet och kapacitet. Du verkar i en komplex miljö med både egenutveckling och införande av standardsystem, i nära samarbete med verksamhetsspecialister samt interna och externa IT-resurser. Arbetssättet är i stor utsträckning agilt, och rollen innebär ett stort ansvar för att leda, samordna och vidareutveckla kravarbetet i projekt med tydlig IT-påverkan.
ArbetsuppgifterLeda och driva kravarbetet i ett eller flera projekt med IT-påverkan.
Samla in funktionella och icke-funktionella krav genom bland annat workshops.
Dokumentera resultatet av kravarbetet på ett enhetligt och strukturerat sätt.
Säkerställa att kraven kommuniceras, förankras och samordnas mellan olika kravställare.
Koordinera krav med verksamhets- och IT-arkitekter.
Formulera krav så att de är utvecklingsbara och testbara.
Säkerställa kravuppfyllnad i testfall tillsammans med testledare.
Ge metodstöd inom kravhantering till projektgrupp, verksamhetsspecialister, kravställare och andra intressenter.
Bidra till utveckling av kravprocess och strategi tillsammans med andra krav- och testledare.
Rapportera kravarbetets framdrift till program- eller projektledare.
KravHögskole-/universitetsutbildning 120p/180hp inom IT, teknik, data och/eller systemvetenskap.
Minst 10 års arbetslivserfarenhet i rollen som kravanalytiker inom IT-projekt och därmed arbetat med funktionella och icke funktionella krav de senaste 20 åren.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av att ha arbetat med minst 1 av följande kravverktyg; Azure DevOps, JIRA, ReqView eller motsvarande.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av komplexa verksamhetsprojekt med betydande inslag av IT och systemutveckling.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av att ta fram och dokumentera arbetsflöden och processer vid IT-förändringar, t.ex. enligt Astrakanmetoden eller liknande.
Certifiering enligt IREB och/eller REQB.
Erfarenhet av kravhantering och att formulera krav för agil utveckling.
Vana att arbeta nära projektledare, processledare, lösningsarkitekter och testledare.
Flytande svenska och fullständiga professionella kunskaper inom engelska språket.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeMinst 6 månaders erfarenhet av kravställning inom området anläggningsinformation för elbranschen.
Minst 6 månaders erfarenhet av kravställning på artikelhantering från konstruktion till lagerhantering inom systemet IFS.
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av kravställning för upphandling inom offentlig sektor.
Intyg eller certifiering inom facilitering och/eller workshopledning.Så ansöker du
