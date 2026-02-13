Senior Kravanalytiker
2026-02-13
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior kravanalytiker som vill leda kravarbetet i ett strategiskt och verksamhetskritiskt IT-projekt i en tekniskt avancerad miljö kopplad till samhällsviktig infrastruktur. Du ansvarar för att driva kravprocessen genom hela projektets livscykel - från analys av genomförd förstudie, via framtagande och kvalitetssäkring av upphandlingsunderlag, till stöd under implementeringsfasen.
ArbetsuppgifterAnalysera och vidareutveckla genomförd förstudie
Identifiera, analysera och strukturera verksamhetens behov tillsammans med relevanta intressenter
Planera och leda kravworkshops med verksamhet och IT
Ta fram och förankra funktionella och icke-funktionella krav
Förbereda och kvalitetssäkra upphandlingsunderlag i enlighet med LOU
Säkerställa att kravarbetet bedrivs enligt etablerade processer och ramverk
Prioritera krav utifrån verksamhetsnytta och tekniska förutsättningar
Följa upp och styra kravarbetet mot uppsatta mål
KravMinst 7 års erfarenhet som kravanalytiker
Dokumenterad erfarenhet av att driva kravarbete i större tekniska IT-projekt med offentlig upphandling
Praktisk erfarenhet av Lagen om offentlig upphandling (LOU)
Minst två uppdrag där kravunderlag tagits fram inför upphandling
Stark teknisk förståelse och förmåga att snabbt sätta dig in i verksamhetsprocesser ur flera intressentperspektiv
MeriterandeErfarenhet från flygplatsverksamhet
Kunskap inom informationsmodellering och processvisualisering (t.ex. Enterprise Architect)
Erfarenhet av att definiera och ta fram effektmålSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
