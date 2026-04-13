Senior Kravanalytiker
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-04-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
Publiceringsdatum2026-04-13Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i ett viktigt förändringsarbete hos en svensk myndighet som ska ersätta sitt nuvarande ärendehanteringssystem med en modern och användarvänlig lösning. Dagens arbetssätt präglas av långa ledtider, många manuella moment och ett systemstöd som inte möter verksamhetens önskade ärendeflöden på ett bra sätt.
I uppdraget får du vara med från grunden och driva kravarbete som tar avstamp i nuläget, identifierar önskat börläge och omsätter verksamhetens behov till ett sammanhållet och upphandlingsbart kravunderlag. Du arbetar i en miljö där informationssäkerhet, dataskydd och spårbarhet är centrala delar av leveransen. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera verksamhetsnära analys med tydlig påverkan på framtida processer och systemstöd.
ArbetsuppgifterDu leder och driver kravarbete inför upphandling eller systembyte av ett nytt ärendehanteringssystem.
Du kartlägger nuläge och börläge tillsammans med verksamhet och IT och omsätter insikter till strukturerade krav.
Du tar fram funktionella och icke-funktionella krav, inklusive use case, acceptanskriterier och kravspårbarhet.
Du utformar kravunderlag och kravspecifikationer som kan användas i en formaliserad anskaffning.
Du säkerställer att kravbilden omfattar informationssäkerhet, loggning, spårbarhet och dataskydd.
Du bidrar till ett helhetsperspektiv där processförbättring och automatisering utgår från tydlig verksamhetsnytta.
KravDu har genomfört minst två (2) uppdrag under de senaste fem (5) åren i rollen som ansvarig eller ledande kravanalytiker vid framtagande av kravunderlag inför upphandling, anskaffning eller systembyte av ärendehanteringssystem eller annat jämförbart komplext verksamhetssystem.
Du har dokumenterad erfarenhet av att ta fram kravunderlag och kravspecifikationer som använts i ett upphandlingsunderlag i en offentlig upphandling eller annan jämförbar formaliserad anskaffning av verksamhetssystem.
Minst ett (1) sådant uppdrag avser statlig myndighet, kommun eller region.
Du har dokumenterad erfarenhet från minst två (2) uppdrag av att leda processkartläggning av nuläge och börläge samt omsätta detta till funktionella och icke-funktionella krav, inklusive use case, acceptanskriterier och kravspårbarhet.
Dessa uppdrag får inte vara äldre än fem (5) år.
Du har dokumenterad erfarenhet av att i kravarbete beakta och formulera krav kopplade till informationssäkerhet, loggning, spårbarhet och dataskydd i samband med upphandling eller förändring av verksamhetssystem.
Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift på svenska och har goda kunskaper i tal och skrift på engelska.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9851742