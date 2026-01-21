Senior konsult inom datacentrerad säkerhet, cloud och AI
Professional Galaxy AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professional Galaxy AB i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Upplands-Bro
, Södertälje
eller i hela Sverige
Professional Galaxy är ett IT och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, utveckling, elektronik och mekanik konstruktion. Vi arbetar med seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Professional Galaxy söker en Senior konsult inom datacentrerad säkerhet, cloud och AI på uppdrag av vår klient.
Vi söker nu en senior konsult till vår kund i Stockholm för ett långsiktigt och kvalificerat uppdrag inom datacentrerad säkerhet, cloud- och AI-systemutveckling. Uppdraget är strategiskt viktigt och kombinerar avancerad mjukvaruutveckling med arbete kring moderna AI-lösningar och Large Language Models.
Om uppdraget: I rollen kommer du att arbeta med utveckling, implementation och vidareutveckling av system och applikationer med stort fokus på säker hantering av data, molnbaserade lösningar och AI-teknik. Uppdraget innefattar både utveckling och driftsättning av applikationer samt praktisk tillämpning av Large Language Models i verksamhetsnära lösningar.
Du förväntas bidra med senior kompetens i hela utvecklingskedjan och vara delaktig i tekniska vägval, arkitektur och kvalitetssäkring av lösningar.
Krav: -+8 års relevant erfarenhet -Relevant eftergymnasial utbildning inom exempelvis IT, datavetenskap, systemutveckling eller motsvarande -Gedigen erfarenhet av mjukvaruprogrammering -Erfarenhet av cloudbaserad systemutveckling -Erfarenhet av arbete med AI-system och tillämpning av Large Language Models -Erfarenhet av utveckling och deployment av applikationer -God förståelse för datacentrerad säkerhet och säker systemutveckling -Mycket goda kunskaper i Svenska och Engelska
Heltid på plats i kundens lokaler. Urval av kandidater sker löpande. Mycket goda möjligheter till förlängning.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Övrig information Arbetsmodell: På plats Möjlighet till förlängning: Ja Uppdragsperiod: 2026-05-04 - 2027-04-30
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7091802-1801661". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Kontakt
Bhavana Repal bhavana.repal@progalaxy.se 0723263303 Jobbnummer
9697774