Senior konstruktör
Industri Support Värmland AB / Maskiningenjörsjobb / Örebro Visa alla maskiningenjörsjobb i Örebro
2026-01-09
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Industri Support Värmland AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-09Om tjänsten
Har du erfarenhet av konstruktion och projektledning? Är du bygg- eller maskiningenjör? Vi söker dig som kanske är trött på att konsulta från projekt till projekt och i stället vill vara med och utveckla en egen produkt tillsammans med både kunder och ett internt team. Eller så har du kanske tröttnat på att sitta framför CAD-datorn hela dagen och vill mer. I så fall erbjuder den här tjänsten intressanta möjligheter för dig.Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär konstruktion och förbättringar på standardsortimentet samt kundunika projekt, från ax till limpa, vilket innebär kundbesök, interna avstämningar, konstruktion i både profiltillverkarens beredningssystem samt 2D- och 3D-CAD. Du är med vid produkttester och förbättringsarbete, samarbetar nära produktionsteamet och blir en viktig länk mellan olika avdelningar då du driver dina projekt framåt. Mycket av arbetet handlar om problemlösning där du tar nytta av tidigare lärdomar.
• Konstruktion av dörrar och partier
• Framtagning av produktionsunderlag
• Problemlösning och förbättringar
• Produktsättning av nya produkter
Vi söker dig som
Vi söker dig som trivs i gränslandet mellan konstruktion och projektledning och som gillar att se dina lösningar användas i verkligheten. För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av bygg- och/eller mekanikkonstruktion. Det är meriterande med erfarenhet av plåtkonstruktion. Det krävs eftergymnasial teknisk utbildning och god CAD-vana, grundläggande förståelse för tillverkningsmetoder och produktionsprocesser, svenska och engelska i tal och skrift. Då du kommer att hantera säkerhetsklassade objekt krävs även svenskt medborgarskap samt rent belastningsregister.
Vi kommer att lägga stor vikt vid din personlighet i denna rekrytering. Du ska vara utvecklingsorienterad och hungrig efter att lära dig nytt. Då du kommer att ha många interna och externa kontakter samt ansvar att själv driva dina projekt framåt söker vi dig som är logisk, strukturerad och en god problemlösare, men också att du är social, drivande och trivs med att samarbeta med olika interna och externa funktioner.
Vår rekryteringsprocess
Denna platsannons avser en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen sköts av IndustriSupport som extern rekryteringspartner. Om du blir utvald för tjänsten anställs du direkt av det företag som söker personal, från din första arbetsdag. I slutskedet av rekryteringen kan urvals- och drogtester förekomma. Vi arbetar med löpande urval, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten? Varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, vars kontaktuppgifter finns i annonsen. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med din ansökan.
Information om företaget
MaxiDoor är ledande inom brand- och säkerhetsdörrar och finns representerade överallt där säkerhet värderas högt inom både offentlig och privat sektor. Företaget har lång tradition och väl inarbetade kundrelationer. Genom unika koncept och kundkrav skapas en bredd när det gäller nykonstruktion, formgivning och totallösningar. Här möts du av en inkluderande företagskultur som tar vara på all slags lärdomar. Maxidoor är den typen av företag där du kan få din personliga utveckling i arbetslivet. Bolaget har de senaste åren haft en explosionsartad tillväxt och är idag 85 anställda och håller till i moderna, ljusa och trevliga lokaler i Frövi norr om Örebro. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2935". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), http://www.industrisupport.com/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Berndt Levin berndt.levin@industrisupport.com 070-190 73 66 Jobbnummer
9674844