Senior javautvecklare till Quest Consulting
Quest Consulting Sverige AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-11-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quest Consulting Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Som utvecklare hos vår kund kommer du att ha omväxlande och utmanande arbetsuppgifter, där du bidrar med utveckling av funktioner enligt gällande arkitektur och riktlinjer. Du arbetar dagligen i högt prioriterade och strategiskt viktiga it-system tillsammans med kompetenta kollegor som du delar ditt intresse för teknik med. Du kommer att vara med och utveckla nya system som byggs i senaste versionerna av Angular och Spring Boot samt vidareutveckla och förvalta befintliga monolitiska system byggda i JavaEE med Weblogic Server som applikationsserver.
Kundens system- och informationsstruktur är komplex, med mycket integration där en del av systemen även är integrerade med andra myndighetert. Här finns således goda möjligheter att utvecklas som systemutvecklare, men även möjlighet att prova andra roller inom IT- organisationen.
Skallkrav:
Minst 4 års aktuell dokumenterad arbetserfarenhet de senaste 7 åren av:
Minst 4 års aktuell dokumenterad arbetserfarenhet JavaEE/JakartaEE-utveckling
Minst 4 års aktuell dokumenterad arbetserfarenhet JPA och EJB
Minst 2 års aktuell dokumenterad arbetserfarenhet de senaste 4 åren av:
• JMS
• Springramverket
• Rest-API
• Spring Boot, v2 eller v3
• CI/CD
• IntelliJ IDEA för Java
• Maven
• Oracle SQL Developer
• Liquibase
• GitHub
• XML/XSD och JSON
Eftergymnasial utbildning inom Data/IT
Minst 2 års erfarenhet från organisation med >400 anställda
Börkrav:
Open Shift Container Plattform eller liknande
Artemis
Kubernetes
Weblogic Server eller JBoss
Angular och Typescript
Grafana och Prometheus
Jenkins
Unix/Linux
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Publiceringsdatum2025-11-12
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659), https://quest.se/ Jobbnummer
9600249