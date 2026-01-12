Senior Javautvecklare Fullstack
2026-01-12
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior Javautvecklare fullstack till ett utvecklingsprojekt inom en myndighets utvecklings- och digitaliseringsverksamhet. Du blir en del av ett team som utvecklar och förvaltar systemstöd kopplade till EU:s jordbruksreform (CAP), bland annat markuppföljningssystem som använder satellitdata och annan information för att stödja uppföljning och kontroll. Miljön omfattar även lösningar för registerhantering av jordbruksmarker samt system för fältkontroller. Arbetet sker i en verksamhet med flera parallella utvecklingsinsatser och behov kan innebära att du även bidrar i närliggande interna initiativ.
Arbetsspråket är svenska.
ArbetsuppgifterUtveckla och vidareutveckla fullstackfunktionalitet med Java i backend och JavaScript/Angular i frontend.
Arbeta med JEE-baserad plattform och applikationsserver (Wildfly).
Implementera persistenslager med JPA (Hibernate) mot PostgreSQL.
Bidra till design och implementation enligt domändriven design (DDD).
Utveckla och underhålla funktioner kopplade till GIS-system.
Arbeta agilt enligt Scrum och bidra till teamets leveranser och förbättringsarbete.
Versionshantera och samarbeta i kodbasen med Git.
KravJava (backend) och JavaScript (frontend).
Erfarenhet av JEE som plattform.
Erfarenhet av agila arbetssätt och Scrum.
PostgreSQL.
Wildfly.
JPA (Hibernate).
Angular 2+.
HTML/CSS.
Git.
Domändriven design (DDD).
Erfarenhet av utveckling av GIS-system.
MeriterandeCQRS / Event sourcing.
AngularJS.
Akita state management.
PostGIS.
OpenLayers.
Artemis.
Jenkins.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
