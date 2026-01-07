Senior Java Developer - IAM
2026-01-07
Senior Backendutvecklare till framtidens säkerhetslösningar
Är du en erfaren utvecklare som motiveras av komplex logik snarare än enklare API-integrationer? Vill du bygga produkter där säkerhet och prestanda inte bara är krav, utan själva kärnan i affären? Vi söker nu en senior Java-utvecklare som vill vara med och säkra den digitala identiteten för miljontals användare.
Om rollen
Som Backendutvecklare hos oss arbetar du med säkerhetskritiska produkter inom digital identitet, autentisering och elektronisk signering. Detta är en produktnära och långsiktig roll där du får dyka djupt ner i avancerad backendlogik och säkerhetsarkitektur.
Våra system används av stora organisationer inom både privat och offentlig sektor, vilket innebär att vi aldrig kompromissar med tillgänglighet eller stabilitet. Du blir en nyckelspelare i vårt seniora team och får stor frihet att påverka de tekniska vägvalen i våra högpresterande system.
Kärnutveckling: Designa och vidareutveckla robusta backendkomponenter i Java.
Säkerhetsfokus: Implementera komplex logik för identity management och digitala signaturer.
Arkitektur: Delta i och driva diskussioner kring systemdesign och teknisk roadmap.
Kvalitet: Säkerställa hög kodkvalitet genom testbarhet, kodgranskning och "security-by-design".
Samarbete: Verka i ett prestigelöst team där kunskapsdelning står i centrum.
Teknikstack & Kompetens
Vi söker dig som har en solid grund i backendutveckling och ett genuint intresse för säkerhet. Du behöver inte kunna allt inom IAM idag, men du triggas av att lära dig det.
Minst 5 års erfarenhet av professionell backendutveckling.
Expertis inom Java med god förståelse för asynkron programmering och trådhantering.
Erfarenhet av Docker och relationsdatabaser som MySQL.
Vana av att arbeta i hybrida miljöer (Linux & Windows).
Meriterande erfarenhet:
Kotlin och reaktiva ramverk (Spring WebFlux/Reactor).
Kubernetes och moderna CI/CD-pipelines.
Observability-verktyg (Grafana, Prometheus).
IAM-specifik kunskap: OIDC, SAML, SCIM, Active Directory eller erfarenhet av plattformar som Okta/OneIdentity.
Vem du är
Vi tror att du är en person som trivs bäst när du får ta ett helhetsansvar. Du är förmodligen:
Tekniskt nyfiken: Du vill förstå hur saker fungerar under huven, särskilt kring kryptering och signeringslogik.
Strukturerad: Du uppskattar ordning och reda, då våra produkter kräver högsta möjliga tillförlitlighet.
Långsiktig: Du söker en stabil arbetsplats där du kan växa med produkten över tid.
Lokalt förankrad: Du bor i Stockholm med omnejd och uppskattar möjligheten att träffa kollegorna på kontoret regelbundet.
Varför välja oss?
Samhällsnytta: Du bygger lösningar som skyddar personlig integritet och möjliggör säkra digitala tjänster i samhället.
Tekniskt djup: Här får du jobba med "riktig" backend - vi fokuserar på prestanda, säkerhet och skalbarhet.
Senior miljö: Jobba tillsammans med likasinnade i ett stabilt och lönsamt produktbolag.
Centralt läge: Vårt kontor ligger i hjärtat av Stockholm.
Detta är rollen för dig som vill arbeta nära kärnan av en produkt och brinner för högkvalitativ kod. Vi erbjuder en arbetsmiljö fri från kortsiktiga konsultuppdrag, där du istället får fokusera på hållbar och säker systemutveckling.
Om anställningen
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt av vår kund. Lynqa ansvarar för rekryteringsprocessen och hanterar frågor kopplade till den.
Omfattning: Heltid
Start: Omgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Placering: Centrala Stockholm
Om Lynqa
Lynqa är ett rekryteringsbolag specialiserat inom IT och teknik. Vi arbetar långsiktigt och relationsdrivet med målet att skapa hållbara matchningar där både kompetens, drivkrafter och företagskultur stämmer.
