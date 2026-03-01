Senior Integrationsutvecklare
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker två integrationsutvecklare till en organisation inom energisektorn där systemintegrationer är en kritisk del av verksamheten. Du blir en nyckelperson i ett agilt team med analytiker, utvecklare, testare och applikationsspecialister. Uppdraget omfattar både ny- och vidareutveckling av integrationer samt förvaltningsnära arbete, inklusive felsökning, rättning och test. En viktig del är också migrering av befintliga integrationer från legacy-lösningar till en ny integrationsplattform samt bidrag till införande av API Management.
ArbetsuppgifterImplementera integrationsflöden i Apache Camel på Kubernetes-plattform
Dokumentera design och systemlösningar
Arbeta med XML samt konvertering mellan olika XML-format
Delta i förvaltningsarbete, exempelvis felsökning, rättning och testning av nya och befintliga integrationer
Migrera integrationer till ny integrationsplattform
Delta i projekt och bidra till teamets kontinuerliga utveckling
Bidra till införande av API Management-system
KravMinst 5 års arbetslivserfarenhet i rollen som systemutvecklare senaste 10 åren
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av applikationsutveckling som bygger på mikroservicearkitektur och container-teknik senaste 10 åren
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av utveckling med Java senaste 10 åren
Minst 1 års erfarenhet från att ha arbetat med system- och integrationsutveckling där följande teknologier ingått: XML/XSLT, JMS och web service (SOAP/REST)
Minst 1 års arbetslivserfarenhet i rollen som systemutvecklare med Apache Camel senaste 10 åren
Mycket god förmåga att kommunicera på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeMinst två års arbetslivserfarenhet från att ha arbetat med systemintegration inom energibranschen
Minst två års erfarenhet från att ha arbetat med utveckling av integrationer i Oracle SOA Suite och Oracle WebLogic
Minst 2 års erfarenhet av arbete med mikroservices baserat på Spring/Spring boot
