Senior inköpare
Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2025-10-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-14Beskrivning
Vi söker en erfaren Senior inköpare till ett spännande konsultuppdrag hos en internationell industrikund. I rollen får du möjlighet att leda och driva inköpsaktiviteter från behovsanalys och upphandling till kontrakt och leverantörsuppföljning. Uppdraget passar dig som har gedigen erfarenhet av indirekt inköp, trivs i en dynamisk miljö och vill bidra till att utveckla inköpsprocesser i en organisation i tillväxtfas.
Arbetsuppgifter
Leda och genomföra hela inköpsprocessen - från RFI/RFQ till kontraktssignering och leverantörsuppföljning.
Ansvara för upphandling av tjänster enligt strategier som definieras tillsammans med interna intressenter.
Ge råd och stöd till verksamheten i inköpsfrågor under hela upphandlingscykeln.
Följa upp och utvärdera leverantörers prestationer med fokus på kvalitet, kostnad och leveranssäkerhet.
Identifiera avvikelser och initiera förbättringsåtgärder för att säkerställa kontraktsefterlevnad.
Bidra aktivt till utveckling av processer och arbetssätt inom inköp.
Kvalifikationer
Skall-krav:
Minst 5 års erfarenhet av indirekt inköp.
Dokumenterad erfarenhet av att hantera köpta tjänster och serviceavtal.
God förståelse för avtalsstyrning och leverantörsuppföljning.
Erfarenhet av arbete i internationell och tvärfunktionell miljö.
Mycket goda kunskaper i MS Office.
Flytande engelska i tal och skrift.
Akademisk examen inom ekonomi, teknik eller motsvarande område.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete i snabbväxande organisationer eller inom industri/tekniksektorn.
Erfarenhet av förändringsarbete och processförbättring inom inköp.
Kunskaper i svenska eller ytterligare europeiskt språk.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är resultatinriktad, strukturerad och har ett starkt affärsmässigt driv. Du trivs i ett högt tempo, har lätt för att samarbeta och motiveras av att hitta innovativa och hållbara lösningar. Din kommunikativa förmåga och ditt strategiska tänk gör dig till en naturlig samarbetspartner för både interna och externa intressenter.Anställningsvillkor
Start: Omgående eller enligt överenskommelse Längd: 12 månader, med möjlighet till förlängning Omfattning: Heltid Placering: Stockholm / Göteborg / Västerås
Detta är ett konsultuppdrag. Du blir anställd av Q och uthyrd till kund.
Vi arbetar löpande med urval och intervjuer, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Bifoga gärna ett uppdaterat CV som tydligt visar att du uppfyller skall-kraven.
Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan ska kunna behandlas ber vi dig därför att skicka in den via vår karriärsida Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962), https://qbemanning.se/ Arbetsplats
Q AB Kontakt
Niklas Lindgren niklas.lindgren@qsverige.se 0707359505 Jobbnummer
9556825