Senior Informationssäkerhetsspecialist
Avaron AB / Datajobb / Stockholm
2026-02-26
Publiceringsdatum2026-02-26
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior specialist som kan genomföra en oberoende och fördjupad säkerhetsbedömning av OpenAI/ChatGPT för interna användningsområden. Målet är att ta fram ett robust beslutsunderlag som belyser tekniska och säkerhetsmässiga aspekter, integritet och regelefterlevnad samt en tydlig riskbild. Uppdraget sker i nära samverkan med både tekniska team och funktioner inom privacy/juridik.
ArbetsuppgifterGenomföra teknisk och säkerhetsmässig granskning av OpenAI/ChatGPT i relation till interna tillämpningsområden.
Analysera integritets- och efterlevnadsaspekter och ta fram underlag till Data Privacy-specialister.
Utföra riskanalys inklusive hot, sårbarheter, sannolikhet/konsekvens och bedömning av risknivåer.
Rekommendera åtgärder och mitigeringar kopplade till LLM/GenAI-risker.
Föreslå införandemodell med guardrails, policy, kontroller och processer.
KravDokumenterad erfarenhet av informationssäkerhet och riskhantering.
Erfarenhet av granskning av molntjänster/SaaS ur säkerhetsperspektiv.
Kunskap om säkerhetsrisker kopplade till LLM/GenAI samt relevanta mitigeringar.
Förmåga att samarbeta med både tekniska team och privacy/juridik.
Praktisk erfarenhet av att arbeta med säkerhetsramverk.
