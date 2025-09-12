Senior handläggare (visstid)
Universitets- och högskolerådet / Administratörsjobb
2025-09-12
Vill du bidra till ökad mångfald, lika rättigheter och breddad rekrytering till högskolan?
Vi söker nu en senior handläggare till enheten för samordning vid avdelningen för kompetensförsörjning och handläggning.
Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vår vision är utbildning, utbyte och utveckling - för alla som vill vidare.
UHR arbetar för att höja kvaliteten inom svensk utbildning genom att ge människor förutsättningar att delta i internationellt utbyte och samarbete. Via de internationella programmen som UHR ansvarar för kan skolor, universitet och högskolor, yrkesutbildningar och vuxenutbildningar med flera söka bidrag för att genomföra samarbetsprojekt med andra länder. Lärare, studenter och elever är exempel på grupper som kan delta i utbytena.
Vad du kommer att göra/ansvara för
Som senior handläggare för högskoleprovet kommer du att utbilda och lära upp juniora kollegor samt dokumentera rutiner inom ramen för genomförandet av högskoleprovet. Arbetet kräver lång och gedigen erfarenhet samt kunskaper om regelverk och föreskrifter rörande högskoleprovet. Exempel på arbetsuppgifter:
• Vara ett stöd för kollegor handläggare i intygshantering, åtgärdshantering, och hantering av personer med skyddad identitet i anmälningsförfarandet
• Medhandlägga i ärenden vid behov
• Dokumentera rutiner som saknas vid hanteringen av anpassningar och personer med skyddad identitet
• Vara ett stöd i arbetet med bedömning av nya intygsgivare
• Arbeta på provdagen vid höstens provgenomförande och vara ett stöd för lärosätena när situationer uppstår i provlokalerna
Även andra uppgifter kan förekomma.
Du som söker
Du har:
• Akademisk utbildning (eller kompetens som UHR bedömer som motvarande)
• Minst 5 års erfarenhet av att handlägga ärenden inom högskoleprovsverksamheten
Det är meriterande om du har:
• Goda kunskaper om regelverk och föreskrifter kopplat till högskoleprovet
För att fungera bra i rollen som senior handläggare behöver du:
• Vara serviceinriktad och ha ett flexibelt förhållningssätt
• Ha mycket god kommunikationsförmåga
• Vara strukturerad, noggrann och effektiv
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vad vi gör och erbjuder
UHR har flera uppdrag inom utbildningsområdet vars gemensamma nämnare är att skapa möjligheter till utveckling genom utbildning och internationella utbyten. Vi är cirka 340 anställda i Stockholm och Visby. UHR:s mål är att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare och chefer jobbar tillsammans för långsiktig utveckling. Vi erbjuder en professionell och stimulerande miljö med goda möjligheter till personlig utveckling. Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering och ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder.
Anställningen omfattar heltid och är tidsbegränsad under 3 månader (tom 2025-12-31) med tillträde så snart som möjligt. Placeringsort är Solna.
Våra villkor och förmåner
Mer om UHR
Ansök och bli en av oss!
Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV märkt med diarienummer 2.2.1- 01705-2025. När du gör din ansökan vill vi att du besvarar ett antal urvalsfrågor. Vi kommer i det första urvalet att utgå från svaren på dessa frågor. På så vis utvärderar UHR kandidaterna på lika villkor. CV och personligt brev kommer att läsas i nästa steg i urvalsprocessen. Sista ansökningsdatum är 2025-09-19.
Har du några frågor om rekryteringen är du välkommen att kontakta rekryterande chef Kerstin Beckenius 010-470 05 85. Representant för Saco-S är Kerstin Martínez tfn 010- 470 04 69 och för ST Lisa Samsten 010-470 03 67.
Universitets- och högskolerådet har gjort medieval för denna rekrytering. Vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
