Senior grafisk formgivare
Avaron AB / Formgivarjobb / Stockholm Visa alla formgivarjobb i Stockholm
2026-08-05
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-05Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kommer in i en organisation som utvecklar gemensam digital infrastruktur och digitala tjänster för offentlig välfärd. Här får du stärka den grafiska kompetensen i ett UX-team som förvaltar och vidareutvecklar ett etablerat designsystem för flera välkända digitala varumärken och tjänster.
Rollen kombinerar löpande förvaltning med utveckling framåt. Du arbetar nära UX, UI, marknad och utveckling för att säkerställa att grafisk form, komponenter och gränssnitt håller ihop visuellt, följer varumärkesriktlinjer och möter höga krav på inkluderande design och tillgänglighet. Du blir också viktig i arbetet med att samla flera grafiska uttryck i en mer enhetlig riktning och skapa lösningar som går att återanvända brett.
Arbetet sker agilt enligt Kanban och innebär mycket eget ansvar, tätt samarbete och löpande dialog med flera team. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka hur stora digitala tjänster upplevs visuellt och bidra till ett designsystem med tydlig nytta för många användare.
ArbetsuppgifterDu utvecklar och kvalitetssäkrar de grafiska delarna av designsystemet så att de följer befintliga varumärkesriktlinjer.
Du stöttar UX-team, marknadsfunktion och utvecklingsteam med tydliga råd, rekommendationer och avgränsningar inom grafisk digital design.
Du tar fram formskisser, visuella prototyper, mockups och wireframes för nya och befintliga digitala gränssnitt.
Du analyserar hur designsystemet används och identifierar förbättringar inom exempelvis färgval, typografi, layout, bildmanér och andra visuella mönster.
Du samarbetar med UI-designers för att omsätta varumärkesidentitet till komponenter och lösningar som fungerar i praktiken.
Du bidrar till att strömlinjeforma flera grafiska uttryck och öka återanvändningen av komponenter både visuellt och i kod.
Du deltar aktivt i agila arbetsprocesser, kravdialoger, workshops och överlämning till utvecklingsteam.
Du håller dig uppdaterad inom grafisk design och användargränssnitt för att säkerställa moderna, relevanta och trovärdiga lösningar.
KravFem (5) års erfarenhet av att omsätta varumärkesriktlinjer till digital grafisk webbdesign.
Fem (5) års erfarenhet av framtagande och utveckling av varumärkesskapande arbete samt förståelse för varumärkesefterlevnad i en offentlig organisation.
Fem (5) års erfarenhet av att arbeta med framtagande av User Interaction Design (UID).
Tre (3) års erfarenhet av att identifiera interaktions- och designmönster för att uppnå en konsekvent användarupplevelse.
Tre (3) års erfarenhet av att skapa förståelse för viktiga designbeslut både inom team och för slutanvändare.
Tre (3) års erfarenhet av att ansvara för design i linje med tillgänglighetskrav enligt WCAG 2.2/2.1.
Tre (3) års erfarenhet av att skapa prototyper och wireframes för nya gränssnitt samt utvärdera och utveckla befintliga gränssnitt.
Två (2) års erfarenhet av att arbeta agilt och i tvärfunktionella team.
Tre (3) års erfarenhet av designverktyget Figma.
Två (2) års erfarenhet av att bygga designsystem och återanvända designelement i flera tjänster.
Du kan kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift.
Du är van att arbeta både självständigt och i team, och du är bekväm i en miljö där kommunikationen sker på svenska.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8174484-2132483". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
10023332