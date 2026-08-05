Ta nästa steg i karriären som Solcellsmontör
Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Eskilstuna Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Eskilstuna
2026-08-05
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB i Eskilstuna
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med montering av solceller och bidra till en hållbar framtid?
Vi söker nu en noggrann och engagerad person till en inhouse-roll inom montering av solceller. Hos oss får du arbeta praktiskt med installation och montering av solcellssystem i en modern och utvecklingsorienterad verksamhet.
Du blir en viktig del av teamet och ansvarar för att arbetet utförs med hög kvalitet, enligt ritningar, arbetsinstruktioner och gällande säkerhetsrutiner.Publiceringsdatum2026-08-05Om tjänsten
I rollen arbetar du med montering och förberedelse av solcellspaneler samt tillhörande komponenter. Arbetet kan innebära både självständiga uppgifter och samarbete med kollegor inom produktion och installation.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Montera solcellspaneler och tillhörande komponenter enligt instruktioner och ritningar.
Förbereda material, verktyg och utrustning inför montering.
Utföra kvalitetskontroller och säkerställa att monteringen håller rätt standard.
Hantera material på ett säkert och strukturerat sätt.
Följa arbetsmiljö-, kvalitets- och säkerhetsrutiner.
Rapportera avvikelser, materialbehov och eventuella problem till ansvarig person.
Bidra till ordning och reda på arbetsplatsen samt ett effektivt arbetsflöde.
Kvalifikationer och erfarenhet
Erfarenhet av montering, produktion, bygg eller installation är meriterande.
Praktisk erfarenhet av att arbeta med handverktyg.
Förmåga att läsa och förstå enklare ritningar och arbetsinstruktioner.
God fysisk förmåga eftersom arbetet kan innebära lyft och arbete i olika arbetsställningar.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
B-körkort är meriterande.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara noggrann, ansvarstagande och praktiskt lagd. Du har ett högt säkerhetstänk, trivs med att arbeta med händerna och tar ansvar för att dina arbetsuppgifter blir utförda med god kvalitet.
Vi söker dig som:
Är noggrann och kvalitetsmedveten.
Är händig och tekniskt intresserad.
Arbetar strukturerat och effektivt.
Trivs med både självständigt arbete och samarbete i team.
Är flexibel och har lätt för att lära dig nya arbetsmoment.
Följer instruktioner och bidrar till en säker arbetsmiljö.
Anställningsvillkor och arbetstider
Heltid, med anställningsform enligt överenskommelse.
Arbetstider enligt överenskommelse.
Inhouse-roll med placering enligt överenskommelse.
Möjlighet att utvecklas inom montering, installation och solcellsteknik.Så ansöker du
Är du intresserad av att arbeta med montering av solceller och vill bli en del av vårt team? Skicka in din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8174661-2132479". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556786-7352), https://jobb.bestbemanning.nu
Kyrkogatan 3 (visa karta
)
632 19 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB Jobbnummer
10023330