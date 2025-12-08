Senior Fullstackutvecklare / Tech Lead till Liminity
Liminity är mitt i en spännande tillväxtresa med allt fler projekt och kunder. Nu söker vi en tech lead till vårt interna utvecklingsteam som trivs lika bra med att koda som att coacha.
Vad du kommer göraDu kommer koda, utforma tekniska lösningar, reviewea och samtidigt coacha våra mer juniora kollegor. Projekten varierar - ena veckan bygger du en AI-integration, nästa vecka är det en Power Apps lösning eller en ny feature i en fullstack-applikation.
Vår teknikstack Frontend: Next.js, React, TypeScript, Tailwind
Backend: FastAPI, Python, PostgreSQL
Plattformar: Microsoft 365, Azure
DevOps: Docker, Kubernetes, CI/CD
Test: Jest, Pytest, Playwright
AI: AI SDK
Vem vi söker Flera års erfarenhet som fullstackutvecklare
Stark i TypeScript och moderna JavaScript-ramverk (gärna Next.js/React)
Erfarenhet av Python och FastAPI
Erfarenhet av att bygga integrationer mellan olika system och tjänster
Van att leda eller mentorera andra utvecklare
Självgående - du identifierar problem och löser dem
Meriterande:
Erfarenhet av LangChain eller liknande AI-ramverk
Erfarenhet av Power Platform
Bidragit till open source Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Liminity AB
(org.nr 559091-7851), https://liminity.se Jobbnummer
9633432