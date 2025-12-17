Senior Fullstackutvecklare
Som senior fullstackutvecklare på KTH har du en central roll i utveckling och förvaltning av verksamhetskritiska IT-tjänster för utbildning och forskning.
Vill du vara med att bidra med teknisk helhetssyn genom hela livscykeln och vara med och påverka tekniska vägval, kvalitet och långsiktig hållbarhet i KTH:s systemlandskap? Då är du välkommen med din ansökan till oss.
Som senior fullstackutvecklare på KTH arbetar du med att utveckla, vidareutveckla och förvalta webbaserade IT-tjänster med ansvar för både frontend och backend. Du deltar i hela systemets livscykel, från nedbrytning av verksamhetskrav och teknisk design till implementation, test, driftsättning och långsiktig förvaltning.
Rollen innebär att du:
Arbetar med moderna webbtekniker såsom Node.js, React och TypeScript och bidrar till att utveckla robusta, skalbara och långsiktigt hållbara lösningar.
Utvecklar och vidareutvecklar lösningar baserade på meddelandebaserad arkitektur, integrationer och dokumentdatabaser.
Delta aktivt i arkitekturella ställningstaganden och vara med och forma samt vidareutveckla tekniska riktlinjer, kodstandarder och best practices.
Ta ett tydligt tekniskt ansvar i teamet, genom att stödja kollegor, kvalitetssäkra lösningar och bidra med teknisk vägledning
På sikt finns möjlighet att ta ett mer uttalat ledande tekniskt ansvar, i nära samarbete med UX, arkitekter och verksamhet inom ramen för agila arbetssätt.
Om avdelningen/gruppen
Verksamhetsstödets uppgift är att stödja universitetets utbildning och forskning. KTH:s verksamhetsstöd är inne i en spännande fas där vi tillsammans arbetar med utveckling av våra arbetsformer. Som medarbetare inom verksamhetsstödet bidrar du till KTH:s uppdrag att forska, utbilda och skapa samhällsnytta och får samtidigt möjlighet till egen professionell utveckling
Med cirka 150 medarbetare organiserade över fyra specialiserade enheter erbjuder vår IT-avdelning en stödjande och berikande miljö där du kan trivas både professionellt och personligt. Du kommer att tillhöra systemutvecklingsenheten som i dag har omkring 60 medarbetare i roller som systemutvecklare, teamledare, UX-designers, tjänstedesigners och IT-specialister.
Teamet
Du kommer ingå i ett tvärfunktionellt utvecklingsteam med fem andra systemutvecklare, där samarbete, kvalitet och långsiktighet står i fokus.KvalifikationerKvalifikationer
- Minst 5 års erfarenhet av systemutveckling (fullstack web) under alla delar av livscykeln: skapande, underhåll, avveckling de senaste 5 åren.
- Minst 3 års arbetslivserfarenhet av programmering i Node.js, React och Typescript.
- Erfarenhet av techlead/mentor eller motsvarande roll senaste 3 åren.
- Erfarenhet av att översätta/bryta ned verksamhetskrav till systemdesign/process.
- Erfarenhet av meddelandebaserad utveckling de senaste 5 åren.
- Mycket god förmåga att utrycka sig i tal och skrift på både svenska och engelska.
Som person är du självgående och tar ett tydligt ansvar för både ditt eget arbete och helheten i teamets leveranser. Du har mycket god samarbetsförmåga och bidrar genom erfarenhet, omdöme och ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du är serviceinriktad med god förståelse för verksamhetens behov och arbetar konsekvent kvalitetsmedvetet för att säkerställa långsiktigt hållbara lösningar
Meriterande
- Erfarenhet av dokumentdatabaser, så som MongoDB, CosmosDB.
- Erfarenhet av utveckling eller förvaltning i utbildningsdomänen på högskola eller universitet.
- Erfarenhet av datadriven utveckling.
- Erfarenhet av TDD.
- 2 års erfarenhet av minst ett annat programmeringsspråk.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds dig möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in och att de kvalifikationer vi efterfrågar i annonsen framgår i ditt CV. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.
i samband med rekrytering.
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
