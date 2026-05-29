Senior Fullstack Test Engineer - Göteborg
Vill du ta en senior testroll där du kombinerar teknisk testning, testautomation och kvalitetssäkring genom hela utvecklingslivscykeln? Vi söker nu en Senior Fullstack Test Engineer till ett uppdrag där du får bidra till att vidareutveckla testarbete, automatisering och kvalitet i digitala tjänster.
I rollen arbetar du nära utvecklare, business analysts, testare och andra intressenter för att säkerställa hög kvalitet, stabila leveranser och effektiva testprocesser. Du kommer både att vidareutveckla befintliga automatiserade tester och identifiera nya områden där testautomation kan skapa värde.
Om rollen
Som Senior Fullstack Test Engineer kommer du att ha en bred och teknisk testroll med fokus på UI-, API- och backendtestning. Du arbetar med att analysera krav, bryta ner dem till testfall, säkerställa acceptanskriterier och driva kvalitet i utvecklingsarbetet.
Du kommer även att arbeta med felsökning och analys, exempelvis genom loggar, integrationer och browser DevTools, samt bidra till förbättrad monitorering av befintliga tjänster. Rollen passar dig som har ett testledande mindset och trivs med att både arbeta operativt och driva förbättringar.
Exempel på arbetsuppgifter
Analysera krav och ta fram testfall för nyutveckling
Säkerställa valideringskrav och acceptanskriterier tillsammans med BA och utvecklare
Utveckla, underhålla och förbättra automatiserade testsviter
Identifiera nya områden för testautomation
Automatisera tester inom UI, API och backend
Genomföra manuell och explorativ testning vid behov
Köra automatiserade testsviter och analysera resultat
Rapportera, analysera och följa upp defekter i icke-produktionsmiljöer
Undersöka fel i systemtester, drift och incidenter
Arbeta med testdata i flera miljöer
Bidra till CI/CD och förbättrade deploy- och releaseprocesser
Stötta och kompetensutveckla andra testare inom automation, API och backend
Vi söker dig som har
Minst 5 års erfarenhet som testare och/eller testledare
Stark teknisk bakgrund inom testautomation
Erfarenhet av att automatisera testfall för UI, API och backend
Erfarenhet av API-testning med exempelvis Postman eller Insomnia
Kunskap om mikrotjänster och olika API-typer såsom REST, GraphQL och WebSocket
Erfarenhet av testautomationsverktyg såsom Cypress, Selenium, Robot Framework eller liknande
God förståelse för Software Test Life Cycle
Erfarenhet av test management-verktyg
Erfarenhet av digitala tjänster
Mycket goda kunskaper i engelska
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av DevOps och CI/CD-pipelines
God förståelse för agila principer
Grundläggande kunskaper inom HTML, CSS och JavaScript
Erfarenhet av Cypress och/eller Robot Framework
Erfarenhet av test och automation kopplat till kartbaserade verktyg
Erfarenhet av AI-verktyg såsom Copilot, AWS Kiro eller liknande
Svenska språkkunskaper
Som person
Vi tror att du är analytisk, strukturerad och kommunikativ. Du har ett starkt kvalitetsfokus och trivs med att samarbeta nära utvecklingsteam och andra intressenter. Du är självgående, nyfiken på nya tekniker och har ett driv att förbättra både testautomatisering, arbetssätt och produktkvalitet.
Vi erbjuder
32 dagars semester
Full tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Kompetensutveckling
Stöttande team Så ansöker du
