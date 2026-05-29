Senior Fullstack Test Engineer - Göteborg

Agil arbetskraft Sverige GF AB / Datajobb / Göteborg
2026-05-29


Visa alla datajobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Agil arbetskraft Sverige GF AB i Göteborg, Nässjö, Haninge, Linköping, Malmö eller i hela Sverige

Vill du ta en senior testroll där du kombinerar teknisk testning, testautomation och kvalitetssäkring genom hela utvecklingslivscykeln? Vi söker nu en Senior Fullstack Test Engineer till ett uppdrag där du får bidra till att vidareutveckla testarbete, automatisering och kvalitet i digitala tjänster.
I rollen arbetar du nära utvecklare, business analysts, testare och andra intressenter för att säkerställa hög kvalitet, stabila leveranser och effektiva testprocesser. Du kommer både att vidareutveckla befintliga automatiserade tester och identifiera nya områden där testautomation kan skapa värde.
Om rollen
Som Senior Fullstack Test Engineer kommer du att ha en bred och teknisk testroll med fokus på UI-, API- och backendtestning. Du arbetar med att analysera krav, bryta ner dem till testfall, säkerställa acceptanskriterier och driva kvalitet i utvecklingsarbetet.
Du kommer även att arbeta med felsökning och analys, exempelvis genom loggar, integrationer och browser DevTools, samt bidra till förbättrad monitorering av befintliga tjänster. Rollen passar dig som har ett testledande mindset och trivs med att både arbeta operativt och driva förbättringar.
Exempel på arbetsuppgifter
Analysera krav och ta fram testfall för nyutveckling

Säkerställa valideringskrav och acceptanskriterier tillsammans med BA och utvecklare

Utveckla, underhålla och förbättra automatiserade testsviter

Identifiera nya områden för testautomation

Automatisera tester inom UI, API och backend

Genomföra manuell och explorativ testning vid behov

Köra automatiserade testsviter och analysera resultat

Rapportera, analysera och följa upp defekter i icke-produktionsmiljöer

Undersöka fel i systemtester, drift och incidenter

Arbeta med testdata i flera miljöer

Bidra till CI/CD och förbättrade deploy- och releaseprocesser

Stötta och kompetensutveckla andra testare inom automation, API och backend

Vi söker dig som har
Minst 5 års erfarenhet som testare och/eller testledare

Stark teknisk bakgrund inom testautomation

Erfarenhet av att automatisera testfall för UI, API och backend

Erfarenhet av API-testning med exempelvis Postman eller Insomnia

Kunskap om mikrotjänster och olika API-typer såsom REST, GraphQL och WebSocket

Erfarenhet av testautomationsverktyg såsom Cypress, Selenium, Robot Framework eller liknande

God förståelse för Software Test Life Cycle

Erfarenhet av test management-verktyg

Erfarenhet av digitala tjänster

Mycket goda kunskaper i engelska

Det är meriterande om du har
Erfarenhet av DevOps och CI/CD-pipelines

God förståelse för agila principer

Grundläggande kunskaper inom HTML, CSS och JavaScript

Erfarenhet av Cypress och/eller Robot Framework

Erfarenhet av test och automation kopplat till kartbaserade verktyg

Erfarenhet av AI-verktyg såsom Copilot, AWS Kiro eller liknande

Svenska språkkunskaper

Som person
Vi tror att du är analytisk, strukturerad och kommunikativ. Du har ett starkt kvalitetsfokus och trivs med att samarbeta nära utvecklingsteam och andra intressenter. Du är självgående, nyfiken på nya tekniker och har ett driv att förbättra både testautomatisering, arbetssätt och produktkvalitet.
Vi erbjuder
32 dagars semester

Full tjänstepension

Friskvårdsbidrag

Kompetensutveckling

Stöttande team

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-25
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7821999-2026026".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Agil arbetskraft Sverige GF AB (org.nr 559481-8485), https://jobb.agilarbetskraft.se
Bergslagsgatan 2 (visa karta)
411 04  GÖTEBORG

Arbetsplats
Agil Arbetskraft AB

Jobbnummer
9937168

Prenumerera på jobb från Agil arbetskraft Sverige GF AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Agil arbetskraft Sverige GF AB: