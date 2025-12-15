Senior Frontendutvecklare sökes!
Professionals Nord Göteborg AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2025-12-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Göteborg AB i Göteborg
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Borås
eller i hela Sverige
Senior Frontendutvecklare till internationellt teknikorienterat bolag
Vill du ta nästa steg i din frontendkarriär och arbeta i en internationell, tekniktung miljö där kvalitet, modern teknik och utveckling står i fokus? Just nu söker vi en Senior Frontendutvecklare till ett mycket spännande bolag. Av sekretesskäl kan vi inte gå in på exakt vilket företag det gäller, men vi kan lova ett uppdrag som både utmanar och utvecklar dig på nästa nivå.
Du blir anställd som konsult hos Professionals Nord och arbetar hos vårt internationella kundbolag i Göteborg.
Om rollen:
I rollen som Senior Frontendutvecklare kommer du att arbeta med moderna frontendlösningar i ett erfaret och tvärfunktionellt team. Du är delaktig i hela utvecklingskedjan - från idé och design till implementation, test och vidareutveckling. Här finns goda möjligheter att påverka tekniska val och arbetssätt.
Vi söker dig som har erfarenhet av:
React
Redux
JavaScript / TypeScript
Playwright
Storybook
MirageJS
Git
Jira / Confluence
Linux
Jenkins (kännedom)
Docker (kännedom)
Erfarenhet av Ember är meriterandePubliceringsdatum2025-12-15Dina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är engagerad, nyfiken och kvalitetsmedveten. Du tycker om att samarbeta i team men är samtidigt trygg i att arbeta självständigt. Du uppskattar variation i vardagen och trivs i en miljö där både problemlösning och struktur är viktiga delar av arbetet.
Praktisk information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Göteborg
Urval: Sker löpande
Kontakt: Albin Andersson
Rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och vi ber dig att skicka eventuella frågor till info@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Göteborg AB
(org.nr 559300-1885) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Professionals Nord Kontakt
Adrian Couture adrian.couture@pn.se Jobbnummer
9645678