Senior Frontendutvecklare inom React och React Native
Avaron AB / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2026-03-12
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Jönköping
, Eksjö
, Falköping
, Skövde
, Borås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-12Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Här får du en ledande roll i utvecklingen av moderna digitala lösningar inom energi och IoT. Du blir en nyckelperson i ett tvärfunktionellt team där frontend spelar en central roll för användarupplevelsen, från datadrivna dashboards till mobila appar och tjänster för uppkopplade enheter. Uppdraget passar dig som vill kombinera tekniskt ledarskap med hands-on utveckling i en miljö präglad av realtidsdata, skalbarhet och hållbarhetsfokus.
ArbetsuppgifterDesigna och utveckla responsiva och högpresterande gränssnitt i React och React Native.
Bygga datadrivna användarupplevelser kopplade till smarta energitjänster, realtidsdata och uppkopplade enheter.
Driva frontendarkitektur, komponentstruktur och best practices inom teamet.
Fungera som teknisk ledare och mentor för andra frontendutvecklare.
Säkerställa att lösningarna är skalbara, tillgängliga, säkra och optimerade för prestanda.
Delta i kravställning, UX-dialoger och tekniska beslut i nära samarbete med designers, backendutvecklare och verksamheten.
KravDjup erfarenhet av React, React Native och moderna JavaScript-ekosystemet.
God kunskap om TypeScript och state management, exempelvis Redux, Zustand eller liknande.
Erfarenhet av API-integrationer med REST och GraphQL samt realtidskommunikation, exempelvis WebSockets, MQTT eller liknande.
Förståelse för prestandaoptimering, tillgänglighet enligt WCAG, säkerhet och CI/CD-flöden.
Erfarenhet av att visualisera sensor- och energidata i dashboards eller mobila appar.
Förmåga att ta ägarskap för frontendleveranser från idé till produktion.
Flytande svenska i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet från energibranschen, exempelvis elhandel, elnät, energitjänster eller cleantech.
Erfarenhet av att utveckla smarta energitjänster, till exempel appar eller system för energistyrning, laddning, mätning eller optimering.
Erfarenhet av IoT-lösningar och uppkopplade produkter där frontend är en central del av användarupplevelsen.
Kunskap om Next.js, Expo eller andra moderna ramverk och plattformar.
Erfarenhet av publicering i App Store och Google Play.
Erfarenhet av integrationer mot affärssystem, exempelvis IFS, Lime eller Probill.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7374195-1888896". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Järnvägsgatan 12 (visa karta
)
553 15 JÖNKÖPING Jobbnummer
9793215