Senior Front End Developer

Zetterholm & Partners AB / Datajobb / Stockholm
2025-11-03


Senior Front End Developer - Stockholm
Start: 5 januari 2026 Slut: 31 januari 2027 Omfattning: 100% (på plats i Stockholm) Ansök senast: 6 november 2025
UppdragetVi söker en Senior Front End Developer till vår kund i Stockholm som står inför en omfattande modernisering av sina system för hantering av externa fondorder. Kunden byter leverantör för exekvering av order i externa fonder och bygger samtidigt upp en helt ny, modern IT-lösning som ska stödja processer i Sverige, Norge och Finland.
Den nuvarande plattformen bygger på äldre teknologier - bland annat föråldrade Java-versioner, SOAP och ett legacy-gränssnitt - och kommer nu ersättas med en modern arkitektur baserad på Java 21, Spring Boot, REST API:er och Kafka. Du blir en nyckelperson i utvecklingen av det nya frontend-lagret, byggt i React, och bidrar till en lösning som präglas av prestanda, användarvänlighet och långsiktig hållbarhet.
Dina ansvarsområden
Utveckla och optimera nya gränssnitt i React som ger en förstklassig användarupplevelse.


Samarbeta med backend-teamet för att integrera REST API:er.


Bidra till arkitekturval, komponentstruktur och best practice inom frontend.


Delta i teamets dagliga agila arbete och bidra till testautomation och kvalitetssäkring.

Din profil
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av moderna frontend-teknologier och ett starkt fokus på kodkvalitet och användarupplevelse. Du trivs i tvärfunktionella team och tar gärna ansvar för både teknik och leverans.
Du har:

Flera års erfarenhet av JavaScript och React.


Erfarenhet av moderna ramverk och verktyg för test, build och versionering.


God förståelse för interaktion mellan frontend och backend (REST API:er).


En proaktiv och lösningsorienterad inställning.


Meriterande är erfarenhet från större systemmiljöer inom finans, fintech eller liknande komplexa domäner.
AnsökanVänligen bifoga:

Uppdaterat CV


Information om tillgänglighet/startdatum


En kort motivering till varför du är rätt person för uppdraget - gärna med exempel från tidigare uppdrag, roller eller projekt.

Urval sker löpande
Vi rekommenderar att du ansöker så snart som möjligt, då uppdraget kan tas bort före sista ansökningsdatum.
Plats: Stockholm Omfattning: 40 timmar/vecka

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Zetterholm & Partners AB (org.nr 559521-8818), http://www.exempel.com

Kontakt
Mary Mindland
hrm@zetterholmpartners.se
072-25 25 830

Jobbnummer
9586910

