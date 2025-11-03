Senior Front End Developer
Zetterholm & Partners AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-11-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Zetterholm & Partners AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Senior Front End Developer - Stockholm
Start: 5 januari 2026 Slut: 31 januari 2027 Omfattning: 100% (på plats i Stockholm) Ansök senast: 6 november 2025
UppdragetVi söker en Senior Front End Developer till vår kund i Stockholm som står inför en omfattande modernisering av sina system för hantering av externa fondorder. Kunden byter leverantör för exekvering av order i externa fonder och bygger samtidigt upp en helt ny, modern IT-lösning som ska stödja processer i Sverige, Norge och Finland.
Den nuvarande plattformen bygger på äldre teknologier - bland annat föråldrade Java-versioner, SOAP och ett legacy-gränssnitt - och kommer nu ersättas med en modern arkitektur baserad på Java 21, Spring Boot, REST API:er och Kafka. Du blir en nyckelperson i utvecklingen av det nya frontend-lagret, byggt i React, och bidrar till en lösning som präglas av prestanda, användarvänlighet och långsiktig hållbarhet.
Dina ansvarsområden
Utveckla och optimera nya gränssnitt i React som ger en förstklassig användarupplevelse.
Samarbeta med backend-teamet för att integrera REST API:er.
Bidra till arkitekturval, komponentstruktur och best practice inom frontend.
Delta i teamets dagliga agila arbete och bidra till testautomation och kvalitetssäkring.
Din profil
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av moderna frontend-teknologier och ett starkt fokus på kodkvalitet och användarupplevelse. Du trivs i tvärfunktionella team och tar gärna ansvar för både teknik och leverans.
Du har:
Flera års erfarenhet av JavaScript och React.
Erfarenhet av moderna ramverk och verktyg för test, build och versionering.
God förståelse för interaktion mellan frontend och backend (REST API:er).
En proaktiv och lösningsorienterad inställning.
Meriterande är erfarenhet från större systemmiljöer inom finans, fintech eller liknande komplexa domäner.
AnsökanVänligen bifoga:
Uppdaterat CV
Information om tillgänglighet/startdatum
En kort motivering till varför du är rätt person för uppdraget - gärna med exempel från tidigare uppdrag, roller eller projekt.
Urval sker löpande
Vi rekommenderar att du ansöker så snart som möjligt, då uppdraget kan tas bort före sista ansökningsdatum.
Plats: Stockholm Omfattning: 40 timmar/vecka Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zetterholm & Partners AB
(org.nr 559521-8818), http://www.exempel.com Kontakt
Mary Mindland hrm@zetterholmpartners.se 072-25 25 830 Jobbnummer
9586910