Senior Fpga-Utvecklare
Vipas AB / Datajobb / Stockholm
2025-12-12
Senior FPGA-utvecklare
Vipas AB söker nu en erfaren FPGA-utvecklare för ett spännande långsiktigt uppdrag hos en av våra kunder som arbetar i framkant inom avancerad signalbehandling och försvarsteknik.
Om Uppdraget
Du kliver in i projektets inledande fas och får en nyckelroll i att definiera arkitektur, designbeslut och teknisk riktning. Därefter går projektet vidare mot implementation, testning och verifiering av FPGA-baserade lösningar.
Rollen passar dig som är trygg i komplex FPGA-design och gillar att lösa avancerade tekniska utmaningar i en säkerhetsklassad miljö.
Dina Arbetsuppgifter
Utveckla FPGA-lösningar med VHDL för avancerade signalbehandlingsapplikationer
Ta ansvar för komplexa funktionsblock inom FPGA-arkitekturen
Designa, implementera, testa och validera integrerade hård- och mjukvarukomponenter
Bidra till arkitekturella beslut tillsammans med utvecklingsteamet
Krav
Dokumenterad erfarenhet av Altera/Intel FPGAs
Stark kompetens inom signalbehandling, radioteknik och elektronik
Erfarenhet av integrerade hårdvaru- och mjukvarukomponenter, inklusive test och validering
Förmåga att självständigt hantera komplex FPGA-design
Stark teknisk förmåga inom arkitekturdesign och implementation av FPGA-lösningar
Minst 10 års erfarenhet inom området
Meriterande
Erfarenhet av Quartus Prime
Erfarenhet från försvarsindustrin
Om Vipas AB:
På Vipas AB brinner vi för att matcha rätt talanger med rätt uppdrag. Vi erbjuder möjligheter att arbeta med avancerad teknik i nära samarbete med våra kunder, och vi värdesätter både kompetens och personlig utveckling.
Varför Vipas AB?
Vi erbjuder dig personlig uppföljning, stöd i din karriärutveckling och möjligheten att arbeta med uppdrag som verkligen gör skillnad. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som brinner för teknik och kvalitet.
Ansök idag:
Skicka din ansökan till shriniv@vipas.se
