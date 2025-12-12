Senior Fpga-Utvecklare

Senior FPGA-utvecklare

Vipas AB söker nu en erfaren FPGA-utvecklare för ett spännande långsiktigt uppdrag hos en av våra kunder som arbetar i framkant inom avancerad signalbehandling och försvarsteknik.

Om Uppdraget
Du kliver in i projektets inledande fas och får en nyckelroll i att definiera arkitektur, designbeslut och teknisk riktning. Därefter går projektet vidare mot implementation, testning och verifiering av FPGA-baserade lösningar.
Rollen passar dig som är trygg i komplex FPGA-design och gillar att lösa avancerade tekniska utmaningar i en säkerhetsklassad miljö.

Dina Arbetsuppgifter

Utveckla FPGA-lösningar med VHDL för avancerade signalbehandlingsapplikationer

Ta ansvar för komplexa funktionsblock inom FPGA-arkitekturen

Designa, implementera, testa och validera integrerade hård- och mjukvarukomponenter

Bidra till arkitekturella beslut tillsammans med utvecklingsteamet

Krav

Dokumenterad erfarenhet av Altera/Intel FPGAs

Stark kompetens inom signalbehandling, radioteknik och elektronik

Erfarenhet av integrerade hårdvaru- och mjukvarukomponenter, inklusive test och validering

Förmåga att självständigt hantera komplex FPGA-design

Stark teknisk förmåga inom arkitekturdesign och implementation av FPGA-lösningar

Minst 10 års erfarenhet inom området

Meriterande

Erfarenhet av Quartus Prime

Erfarenhet från försvarsindustrin

Om Vipas AB:
På Vipas AB brinner vi för att matcha rätt talanger med rätt uppdrag. Vi erbjuder möjligheter att arbeta med avancerad teknik i nära samarbete med våra kunder, och vi värdesätter både kompetens och personlig utveckling.

Varför Vipas AB?
Vi erbjuder dig personlig uppföljning, stöd i din karriärutveckling och möjligheten att arbeta med uppdrag som verkligen gör skillnad. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som brinner för teknik och kvalitet.

Ansök idag:
Skicka din ansökan till shriniv@vipas.se eller kontakta oss på +46 728 479197.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vipas AB (org.nr 559448-2472), https://www.vipas.se

Arbetsplats
Vipas AB

Kontakt
Shrinivasan Sampath Kumar
shrini@vipas.se
+46 728479197

Jobbnummer
9642994

