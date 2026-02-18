Senior Financial Controller
Iver Sverige AB / Controllerjobb / Solna Visa alla controllerjobb i Solna
2026-02-18
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Iver Sverige AB i Solna
, Stockholm
, Sollentuna
, Västerås
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vi på Iver brinner för innovationer och god laganda, vi är särskilt intresserad av dig som gillar att tänka nytt och dela med dig av dina tankar. Nu söker vi en Senior Financial Controller som vill driva utveckling, skapa struktur och göra verklig skillnad. Är du vår nya kollega?
We empower our Nordic society Iver är en ledande nordisk helhetsleverantör av molnbaserade IT-tjänster med spetskompetens inom drift, cybersäkerhet, cloud och innovation. Våra tjänster är kritiska inte bara för våra kunder utan för digitaliseringen av samhället i stort. Med huvudkontor i Stockholm verkar Iver främst i Norden med en agenda att fortsätta expandera. Iver omsätter drygt 3 miljarder SEK och har cirka 1 300 anställda som arbetar på ett av våra 23 kontor i Norden.
Din roll på Iver
Vi söker en kollega till Financial control and accounting-teamet som befinner sig i en spännande fas där roller, ansvar, processer och verktyg är under utveckling. Rollen är affärsnära och analytisk med många kontaktytor i organisationen. Du arbetar både med övergripande analyser för flera bolag och har samtidigt ett tydligt ansvar för rapportering och bokslut i ett specifikt bolag. Som Financial Controller fungerar du som ett viktigt bollplank till Head of Financial Control and Accounting och bidrar aktivt till teamets utveckling. Du agerar rådgivare i finansiella frågor, deltar i revision och hanterar löpande ad hoc-uppgifter. Detta är en roll där du får möjlighet att påverka arbetssätt och bidra till att stärka vår finansiella styrning.Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Samarbeta med olika delar av organisationen för att säkerställa relevant och kvalitetssäkrad finansiell rapportering samt identifiera förbättringsområden
Ansvara för månads-, kvartals- och årsbokslut för ett bolag
Säkerställa rapportering i enlighet med IFRS och andra gällande regelverk
Genomföra finansiella analyser, avvikelseanalyser och lönsamhetsuppföljning
Vara ett stöd till ledning och verksamhetschefer i ekonomiska och finansiella frågeställningar
Utveckla och effektivisera processer, rutiner och interna kontroller
Delta i arbetet med årsredovisning samt vara kontaktperson gentemot revisorer
Säkerställa efterlevnad av interna policys och externa krav
Bidra till utveckling och förbättring av rapporterings- och BI-verktyg
Självständigt driva och koordinera aktiviteter inom utvecklings- och förändringsinitiativ
Vad erbjuder vi dig?
På Iver får du möjlighet att arbeta med den senaste tekniken och vara med på en spännande tillväxtresa. Vi är inkluderande och strävar efter ett genuint samarbete mot gemensamma mål. Inom Iver finns stora möjligheter till utveckling och vi finns här för att inspirera dig till att nå dina yrkesmässiga mål. Vi står bakom dig när du vill lära dig mer inom ditt specialområde, ledarskap eller nya områden. Hos Iver är du också en del av ett ambitiöst och innovativt företag, vilket innebär att förbättra, testa, utvärdera och våga ändra hur vi gör saker är viktiga ingredienser för att vi ska utvecklas.
Vi på Iver ger samma löfte till våra kollegor som till våra kunder. Löftet är att alltid vara "beside you", "behind you" och "before you". Vi kallar det för "The Iver way".
Förmåner hos oss:
Kollektivavtal & trygga villkor Hybridarbete Friskvårdsbidrag Terminalglasögon Tidsbank - 24 h extra ledighet/år Privat sjukvårdsförsäkring Tjänstepension (ITP) & flexpension
Vem söker vi?
Vi söker dig som är trygg i din roll som Financial Controller och trivs i en miljö där utveckling och förändring är en naturlig del av vardagen. Du arbetar självständigt, tar initiativ och har ett starkt driv att förbättra arbetssätt och processer. Du är analytisk och affärsorienterad, med förmåga att omvandla data till insikter och tydliga rekommendationer. Samtidigt är du kommunikativ och van att presentera finansiell information på ett pedagogiskt och förtroendeingivande sätt för olika intressenter i organisationen. Vi värdesätter att du samarbetar väl över teamgränser, är nyfiken på att lära nytt och vill bidra till både din egen och Ivers fortsatta utveckling.
Vi ser även att du:
Har minst 3 års erfarenhet som Financial Controller
Har civilekonomexamen eller motsvarande
Har mycket goda kunskaper i Excel
Har erfarenhet av Power BI eller liknande BI-verktyg
Är van att arbeta med och analysera stora datamängder
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i tal och skrift
Placeringsort: Iver finns på 25 orter i Norden. Denna roll utgår från vårt huvudkontor i Solna.
Övrig information: Vi har kunder inom alla branscher och sektorer inklusive säkerhetsklassad verksamhet, därför genomför vi bakgrundskontroller i samtliga av våra rekryteringsprocesser.
Sök till oss! Urval sker löpande, tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Önskad start är snarast eller enligt överenskommelse. Iver eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter etnisk och kulturell mångfald.
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
Välkommen att kontakta TA Partner Linnea Blomgren, linnea.blomgren@iver.se
vid frågor eller funderingar kring tjänsten. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7233301-1848782". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iver Sverige AB
(org.nr 556575-3042), https://karriar.iver.se
Evenemangsgatan 2c (visa karta
)
169 79 SOLNA Arbetsplats
Iver Jobbnummer
9750138