Senior fastighetsutvecklare till Fastighetskontoret
2026-01-15
Nu söker vi en senior fastighetsutvecklare till ett långt uppdrag på ett år med start omgående!
Uppdraget är ett konsultuppdrag via Bemannia med start omgående och ett år framåt. Du kommer att arbeta heltid (100%) och du kommer att vara placerad på kontoret i Stockholm. Arbetet sker mestadels på plats och det kan finnas möjlighet till distansarbete efter överenskommelse.
Du kommer att arbeta som senior fastighetsutvecklare där du bland annat kommer att läsa och förtå civila och LMV:s avtal samt tomträttsavtal och köpeavtal. Du kommer att vara med och driva ett projekt samt upprätta dokumentation och handlingar kring detta.Kvalifikationer
Relevant högskoleutbildning.
Tidigare erfarenhet som projektledare inom liknande område.
Stor kunskap inom lantmäteriskrået, läsa och förstå civila och LMV:s avtal samt tomträttsavtal och ev. köpeavtal som ligger till grund för de juridiska förutsättningarna.
Kunna lägga förslag på vilka avtal som ska finnas på plats framöver (vad ska tas bort och vad ska läggas till).
Kunna projektleda och upprätta dokumentation och handlingar kring projektledning.
Kunna förstå och föreslå vilka fastighetsrättsliga åtgärder skulle vara värdeskapande.
Kunna teknikdelar, status och åtgärder.
Utreda ansvarsfrågor utifrån framtida investeringar.
Svenska flytande i såväl tal som skrift.
Kommunal erfarenhet.
Meriterande
Har du tidigare arbetat inom Stockholms stad är det meriterande.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 20/1.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Anna Radhe, anna.radhe@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 0708934700.
