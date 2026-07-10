Senior exploateringsprojektledare
Avaron AB / Lantmätarjobb / Stockholm Visa alla lantmätarjobb i Stockholm
2026-07-10
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-10Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en viktig roll i tidiga skeden av samhällsbyggnadsprojekt där mark-, avtals- och genomförandefrågor behöver hänga ihop från start. I den här rollen stöttar du detaljplaneprojekt som exploateringsprojektledare och bidrar med struktur, framdrift och sakkunskap i frågor som är avgörande för att projekten ska kunna genomföras på ett hållbart och tydligt sätt.
Du arbetar i en kommunal miljö med många kontaktytor och nära samarbete med planarkitekter, exploateringsprojektledare och andra funktioner inom samhällsbyggnad. Rollen innebär också dialog med byggaktörer, konsulter, politiker och invånare, vilket gör den väl lämpad för dig som trivs i sammanhang där både sakfrågor och samordning är centrala. Det här är ett spännande uppdrag för dig som vill påverka tidiga skeden där rätt beslut får stor betydelse för den fortsatta utvecklingen.
ArbetsuppgifterDu driver och stöttar exploateringsprojekt i detaljplaneskede med fokus på avtal och genomförandeplanering.
Du tar fram exploateringsavtal, genomförandebeskrivningar och exploateringskalkyler.
Du utreder mark- och fastighetsrättsliga frågor kopplade till projekten.
Du bereder köp, byte och försäljning av mark samt arbetar med markanvisningar.
Du genomför utredningar med fokus på tekniska frågor.
Du leder och samordnar utredningar som kan omfatta större områden.
Du samverkar nära interna funktioner och bidrar med stöd till kollegor i relaterade frågor.
KravÖver 4 års erfarenhet inom relevant kompetensområde
Erfarenhet av att ha arbetat, som anställd eller inhyrd, inom en politiskt styrd myndighet
Gedigen erfarenhet av mark- och exploateringsfrågor
Relevant utbildning och/eller erfarenhet som bedöms likvärdig
Erfarenhet av att ta fram exploateringsavtal och exploateringskalkyler
MeriterandeErfarenhet av arbete i liknande kommunal verksamhet
God kännedom om hur en kommunal organisation fungerar
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8053617-2096913". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9999809