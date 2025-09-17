Senior Executive Assistant till kund i Västerås
Wise Professionals AB / Assistentjobb / Västerås Visa alla assistentjobb i Västerås
2025-09-17
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wise Professionals AB i Västerås
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
eller i hela Sverige
Vi söker nu en rutinerad och professionell Senior Executive Assistant till ett spännande och ansvarsfullt uppdrag inom en internationell koncern i Västerås. Rollen innebär att du kommer att supportera ett par personer i ledande befattning.
Som Executive Assistant blir du en nyckelperson i deras vardag och förväntas bidra med struktur, framförhållning och hög service. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att stötta flera chefer parallellt, gärna på koncernnivå.
Vi söker dig som:
Har gedigen erfarenhet som Executive Assistant på senior nivå
Är van vid att arbeta nära ledande befattningshavare och hantera konfidentiell information
Har utmärkt organisationsförmåga, prioriteringsförmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt
Kommunicerar professionellt på både svenska och engelska, i tal och skrift
Är prestigelös, självgående och trygg i din roll
Uppdraget:
Tidsbegränsat konsultuppdrag för att täcka en föräldraledighet
Start: slutet av oktober
Placering: Västerås
Detta är en möjlighet för dig som vill arbeta i en dynamisk miljö nära beslutsfattande och där din kompetens som senior assistent verkligen kommer till sin rätt.
När du blir en av oss
Som konsult hos The Pace erbjuds du alltid en marknadsmässig lön, friskvårdsbidrag, pensionsavsättning och anslutning till vårt kollektivavtal - inget är viktigare för oss än att du känner dig trygg i din anställning. På samma sätt som vi ställer höga krav på dig som konsult förväntar vi oss också att du ställer höga krav på oss som arbetsgivare. Oavsett vart du befinner dig i din karriär så ska konsultrollen hos The Pace ge dig kunskap och erfarenhet som du kan bära med dig på vägen till nästa spännande utmaning.
The Pace är specialister på rekrytering och konsultuthyrning inom Business Administration och tillsätter bland annat roller som Administrativ Chef, VD- och Ledningsassistent, Executive Assistant, Office Manager, Projektkoordinator, Administratör och Sälj-, Jurist- och Kontorsassistent. Vi kan erbjuda dig som kandidat ett brett nätverk av svenska och internationella företag med behov av duktiga administratörer. The Pace är ett affärsområde inom Wise Professionals och vi finns med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Köpenhamn. Wise Professionals är en rekryteringsbyrå som designar, utvecklar och erbjuder hållbara rekryteringslösningar tillsammans med arbetsgivare och kandidater som ställer höga krav. Vi arbetar på uppdrag av Sveriges starkaste varumärken tillsammans med arbetsgivare som månar om sina medarbetares arbetsglädje.
Om du vill veta mer Du får gärna kontakta oss om du har frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver. Vi som arbetar med detta uppdrag är kandidatansvarig Emma Rehn (emma.rehn@wise.se
) och Konsultchef Philip Alfredsson (philip.alfredsson@thepace.se
) .
Vi går igenom ansökningarna löpande och i konsultvärlden går processerna oftast snabbt. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wise Professionals AB
(org.nr 556761-2865) Arbetsplats
The Pace Jobbnummer
9514346