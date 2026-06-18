Senior Entreprenadingenjör
Qflow Group AB / Byggjobb / Södertälje Visa alla byggjobb i Södertälje
2026-06-18
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Senior entreprenadingenjör med stark byggteknisk kompetens och erfarenhet av inköp/upphandling sökes. Du tar eget ansvar, arbetar strukturerat och bidrar aktivt till projektets framgång.
Fritunagruppen är bolaget med engagerade, kompetenta och närvarande teknikkonsulter, för små medel, med stora resultat. Vi arbetar med tydliga visioner för att utveckla platser där människor kan skapa och leva hållbart. Genom att bidra med högkvalificerad projekt- och projekteringsledning, möjliggör vi komplexa projekt inom bygg- och fastighetsbranschen.
Vi söker nu en senior, självgående entreprenadingenjör med god byggkunskap och erfarenhet av inköp inom bygg- och entreprenadverksamhet.Publiceringsdatum2026-06-18Kravprofil för detta jobb
Minst 5 års erfarenhet som entreprenadingenjör eller liknande roll inom byggbranschen.
God byggteknisk förståelse.
Erfarenhet av inköp och upphandling inom byggprojekt.
Självgående och van att driva egna arbetsuppgifter.
God samarbetsförmåga och erfarenhet av projektarbete.
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta i Next.
Uppdragsinformation
Start: Omgående.
Plats: Södertälje Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qflow Group AB
(org.nr 559384-0837)
151 32 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Fitunagruppen Jobbnummer
9971250