Senior Embedded Developer
2025-10-24
Vill du arbeta med avancerad inbyggd mjukvara som gör verklig skillnad? Hos Together Tech får du bidra till allt från hållbara industri lösningar till komplexa system inom försvar och säkerhet projekt där teknik, innovation och samhällsnytta går hand i hand.
Vi söker en erfaren Embedded Developer som vill ta nästa steg i sin karriär och bidra med sin kompetens i spännande kundprojekt, i utvecklingsmiljöer där tekniken ligger i framkant. I din roll kommer du att bland annat:
Driva utvecklingen och kravställa nya funktioner i C/C++ med fokus på kvalitet och prestanda.
Optimera minnesanvändning och busskommunikation för avancerade system.
Systematisera, felsöka och verifiera komplexa inbyggda system.
Samarbeta nära andra teknikdiscipliner för att säkerställa helheten.
Din tekniska bakgrund
Master-/kandidatexamen inom datateknik, elektronik eller närliggande område.
Embeddedutvecklare med omfattande arbetslivserfarenhet inom RnD, specifikt C++/C.
Vana att arbeta nära hårdvara, exempelvis med mikrokontroller, drivrutiner och realtidssystem.
Goda kunskaper i GIT och Linux-baserade system/applikationer
Förståelse för hela kedjan: krav, design, implementation, verifiering och validering.
God kommunikationsförmåga, flytande i svenska och engelska.
En del av våra uppdrag finns inom säkerhetsklassade områden och för dessa krävs en säkerhetsprövning innan du kan påbörja uppdraget. Svenskt medborgarskap är krav gällande säkerhetsklassat område.
Dina personliga egenskaper
Att vara konsult kräver en flexibel och nyfiken grundinställning, ett självständigt arbetssätt och förmågan att bygga starka relationer med kunder och kollegor. Du är intresserad av de senaste teknikerna inom mjukvaruområdet och är motiverad att utvecklas tillsammans med oss.
Together Tech för hållbar produktutveckling
Vi ger möjligheter till att kunna utvecklas genom en variation av uppdrag inom olika branscher och områden, i uppdrag hos kund eller i något av våra spännande in-houseprojekt. Hos oss på Together Tech arbetar du tillsammans med andra ingenjörer som brinner för miljö och hållbarhet, alla med en vilja att skapa bestående lösningar med hjälp av teknik - eller som vi säger: Better World Tech!
Din utveckling & vårt stöd
Din utveckling och ditt välmående är viktigt för oss varpå vi erbjuder förmåner som stöttar dig och din karriär på bästa sätt. Vi värdesätter vikten av trygg anställning och fast lön, och är kollektivanslutna. För att främja din hälsa erbjuder vi friskvårdsbidrag på 4000 kr per år och även hälsoundersökning, bidrag till aktiviteter och friskvårdsrabatter.
Vi gillar att umgås med varandra i olika sociala aktiviteter, som passar alla! Alltifrån afterworks, sportaktiviteter och 5-kamp till företagskonferenser. Vi strävar efter att ge dig förutsättningar att växa genom olika uppdrag och projekt samt individuella utvecklingsplaner. Vi erbjuder även kurser inom hållbarhet och andra områden inom ramen för din roll och dina mål. Vi är stolta över att vara utsedda till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2024 och 2025 av Karriärföretagen!
Vill du veta mer om oss, besök gärna vår hemsida www.togethertech.com
För frågor kring den aktuella tjänsten, kontakta rekryterande ledare Claes Jonsson, på telefon +46700 889 729
