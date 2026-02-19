Senior Drone Data Collection Specialist
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior specialist inom datainsamling med drönare för ett projekt som syftar till att stärka beslutsunderlag kopplade till klimatutmaningar och hur framtida scenarier kan påverka infrastruktur och samhälle. Uppdraget omfattar planering och genomförande av flygningar/drönarscanning för att skapa en digital representation av ett geografiskt område med topologi och textur som kan användas i immersiva 3D-miljöer (Extended Reality) samt som underlag för vidare simulering och visualisering. Insamlat material kommer även att användas för generering av Neural Radiance Field (NeRF).
ArbetsuppgifterPlanera datainsamling och flygningar i samråd med projektteamet utifrån mål för upplösning och användningsområden.
Genomföra drönarscanning över aktuella delområden, inklusive strandområden, grönytor, teknisk infrastruktur och vattennära bebyggelse.
Säkerställa täckning av analyserade/identifierade kritiska platser såsom översvämningskänsliga ytor och passager under väg/järnväg.
Samla in underlag för fotogrammetri och leverera geodata som möjliggör uppbyggnad av texturerade 3D-miljöer.
Ta fram och leverera överenskomna dataset (rådata, punktmoln, mark-/ytmodeller, texturerad mesh) inklusive GIS-data.
Kvalitetssäkra att levererat material håller en upplösning och struktur som är redo för import i relevanta verktyg för simulering, GIS och 3D.
KravKapacitet att genomföra drönarscanning med noggrannhet enligt gällande praxis och med målsatt GSD cirka 1-2 cm/pixel (lägst 3 cm/pixel) över huvuddelen av området.
Förmåga att leverera LiDAR-data med punkttäthet minst 50-100 punkter/m2 (beroende på ambitionsnivå) samt markklassificering (vatten, mark, vegetation, byggnad, väg).
Relevanta certifikat och tillstånd för drönarflygning i aktuellt område.
Dokumenterad erfarenhet som motsvarar 5-10 års arbete.
Förmåga att leverera: rådata, punktmoln, markmodell, ytmodell, data för fotogrammetri samt texturerad meshmodell inklusive GIS-data.
Leveranser ska vara redo för import i exempelvis HEC-RAS, MIKE Flood, QGIS, Blender, Unreal eller digitala tvillingmiljöer.
MeriterandeFotografering anpassad för Neural Radiance Field (NeRF)-generering, exempelvis fotografering med vinkel.
Möjlighet att presentera stegvis upplägg med olika nivåer av upplösning och ambitionsnivå.Så ansöker du
