Senior Dokumentationsspecialist
Centio Consulting Group AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-09-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker flera Dokumentationsspecialister till myndighet i Stockholm.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på 80-100%.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
I rollen ansvarar du för att koordinera och samordna mottagandet av slutdokumentation från projekt till förvaltning samt säkerställa att leveransen uppfyller ställda krav på information och dokumentation. Du arbetar nära projektorganisationer och förvaltningsgrupper, med fokus på att upprätthålla hög datakvalitet och följa upp leveranser enligt tidsramar och innehållskrav. Rollen kräver god kommunikationsförmåga, initiativtagande och förmåga att arbeta strukturerat tillsammans med olika intressenter.Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
Ta fram leveransplan för överlämning/mottagande av slutdokumentation tillsammans med dokumentationsansvariga i projekt och förvaltning.
Ansvara för avstämning av leveransplan med beställare.
Genomföra genomgång av checklista för överlämning/mottagning.
Kvalitetsgranska, samordna och uppdatera ritningar och dokumentation enligt formalia.
Hantera information i dokumenthanteringssystem och delta i planeringsmöten kring teknisk anläggningsinformation.
Stötta vid utveckling av arbetsprocesser, checklistor och rutiner vid behov.
Fungera som stöd vid uppstart av nya projekt för att säkra kravställning samt identifiera brister i befintliga underlag och föreslå åtgärder.
Utföra andra förekommande arbetsuppgifter inom enheten, exempelvis hantering av ärenden eller arbete med datakvalitetshöjande åtgärder, i överenskommelse med beställare.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Examen från universitet eller högskola om minst 180 hp (120 p) inom teknik eller samhällsbyggnad, alternativt motsvarande utbildning från YH. Bifoga certifikat eller bevis på utbildning.
Minst 5 års dokumenterad yrkeserfarenhet av mottagning och/eller överlämning av slutdokumentation från projekt till förvaltning, exempelvis som dokumentationskontrollant, dokumentationsansvarig, dokumentationssamordnare eller mottagningskoordinator.
Minst 8 års erfarenhet av arbete med dokumentation och information inom infrastruktur, samhällsbyggnad, industri eller anläggning.
Minst 8 års erfarenhet av teknisk dokumentationshantering, inklusive hantering av ritningar och tekniska handlingar i informationssystem eller liknande.
Meriterande
Mer än 5 års erfarenhet av överlämning av slutdokumentation kopplat till stationer inom elbranschen.
Mer än 5 års erfarenhet av projektledning.
Mer än 5 års erfarenhet av arbete inom en förvaltningsorganisation.
Mer än 3 års erfarenhet av att arbeta i IFS-systemet med dokumentation. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), http://www.Centio.se Arbetsplats
Centio Kontakt
Asmaa Khosravi asmaa.khosravi@centio.se 0791023843 Jobbnummer
9534033