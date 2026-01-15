Senior Distributionschef fjärrvärme

Avaron AB / Driftmaskinistjobb / Enköping
2026-01-15


Visa alla driftmaskinistjobb i Enköping, Knivsta, Håbo, Strängnäs, Västerås eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Avaron AB i Enköping, Västerås, Hallstahammar, Nykvarn, Södertälje eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-01-15

Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior distributionschef inom fjärrvärme för ett tillförordnat uppdrag hos en aktör i energisektorn. Rollen har ett helhetsansvar för att säkerställa en stabil, säker och effektiv drift av fjärrvärmedistributionsverksamheten. Du arbetar nära produktionsledning, interna stödfunktioner och externa entreprenörer samt företräder distributionsverksamheten i både interna och externa kontakter. Teamet består av tre medarbetare samt viss inhyrd personal kopplad till projekt.
Uppdraget bedrivs i linje med verksamhetens hållbarhets- och miljöriktlinjer, med fokus på en säker och miljömässigt hållbar drift.
ArbetsuppgifterLeda och fördela det dagliga arbetet inom drift och underhåll.
Planera, prioritera och följa upp underhåll, reinvesteringar och nybyggnation.
Samordna nyanslutningar och nätutbyggnad.
Följa upp budget, kostnader och nyckeltal samt rapportera till produktionschef.
Säkerställa mätvärdesinsamling, datakvalitet och rapportering till fakturering.
KravTeknisk utbildning på minst högskolenivå inom energi, VVS, VA eller motsvarande.
Flera års dokumenterad erfarenhet av drift, underhåll eller projekt inom infrastruktur för fjärrvärme.
Dokumenterad erfarenhet av personalledning i operativ miljö.
God kunskap om arbetsmiljö-, säkerhets- och entreprenadfrågor.
Erfarenhet av planering, uppföljning och administrativ hantering av drift- och underhållsarbete.
Erfarenhet av budgetuppföljning, kostnadskontroll och rapportering av nyckeltal.
Senior profil med dokumenterad erfarenhet av ledande befattningar inom fjärrvärme eller annan teknisk infrastrukturverksamhet.
Giltigt B-körkort.
Obehindrad kommunikation på svenska i tal och skrift.

Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7057714-1791133".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Avaron AB (org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Enköping station (visa karta)
745 34  ENKÖPING

Arbetsplats
Avaron

Jobbnummer
9686067

Prenumerera på jobb från Avaron AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Avaron AB: