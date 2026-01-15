Senior Distributionschef fjärrvärme
Avaron AB / Driftmaskinistjobb / Enköping Visa alla driftmaskinistjobb i Enköping
2026-01-15
Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior distributionschef inom fjärrvärme för ett tillförordnat uppdrag hos en aktör i energisektorn. Rollen har ett helhetsansvar för att säkerställa en stabil, säker och effektiv drift av fjärrvärmedistributionsverksamheten. Du arbetar nära produktionsledning, interna stödfunktioner och externa entreprenörer samt företräder distributionsverksamheten i både interna och externa kontakter. Teamet består av tre medarbetare samt viss inhyrd personal kopplad till projekt.
Uppdraget bedrivs i linje med verksamhetens hållbarhets- och miljöriktlinjer, med fokus på en säker och miljömässigt hållbar drift.
ArbetsuppgifterLeda och fördela det dagliga arbetet inom drift och underhåll.
Planera, prioritera och följa upp underhåll, reinvesteringar och nybyggnation.
Samordna nyanslutningar och nätutbyggnad.
Följa upp budget, kostnader och nyckeltal samt rapportera till produktionschef.
Säkerställa mätvärdesinsamling, datakvalitet och rapportering till fakturering.
KravTeknisk utbildning på minst högskolenivå inom energi, VVS, VA eller motsvarande.
Flera års dokumenterad erfarenhet av drift, underhåll eller projekt inom infrastruktur för fjärrvärme.
Dokumenterad erfarenhet av personalledning i operativ miljö.
God kunskap om arbetsmiljö-, säkerhets- och entreprenadfrågor.
Erfarenhet av planering, uppföljning och administrativ hantering av drift- och underhållsarbete.
Erfarenhet av budgetuppföljning, kostnadskontroll och rapportering av nyckeltal.
Senior profil med dokumenterad erfarenhet av ledande befattningar inom fjärrvärme eller annan teknisk infrastrukturverksamhet.
Giltigt B-körkort.
Obehindrad kommunikation på svenska i tal och skrift.
