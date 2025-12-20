Senior DevSecOps
2025-12-20
Professional Galaxy söker Senior DevOps engineer till en av våra kunder.Publiceringsdatum2025-12-20Dina arbetsuppgifter
Utveckla och underhålla vår mjukvarufabrik med hjälp av verktyg och tekniker såsom Jenkins, Bitbucket, containerisering och andra CI/CD-plattformar.Samarbeta med FoU-team för att designa och implementera robusta driftsättnings- och testpipelines anpassade efter deras behov.Automatisera bygg-, test- och driftsättningsflöden genom skräddarsydda script och verktyg.Övervaka systemprestanda och proaktivt identifiera samt åtgärda problem relaterade till byggfel, infrastrukturella flaskhalsar och nätverksanslutning.Leda incidenthantering och säkerställa snabb lösning med minimal påverkan på tjänsternas tillgänglighet.Upprätthålla hög systemtillgänglighet och tillförlitlighet genom proaktivt underhåll, patchning och optimering.Förbättra skalbarhet, robusthet och säkerhet i mjukvarufabriken genom att utvärdera och integrera nya verktyg och teknologier.Delta i initiativ för kontinuerliga förbättringar för att förfina processer, minska driftstopp och öka den operativa effektiviteten.Drifta och underhålla system i flera kundmiljöer och säkerställa konsekvent prestanda och tjänsteleveransKvalifikationer
Master- eller kandidatexamen inom datavetenskap, teknik eller närliggande tekniskt område.Dokumenterad 5+ års erfarenhet av arbete i DevSecOps-miljöer med praktisk kunskap inom CI/CD-verktyg såsom Jenkins, Bitbucket, Artifactory och liknande plattformar.Goda kunskaper i script- och programmeringsspråk som Bash, Python, Java eller Go.Stark förståelse för Linux-baserade system och infrastrukturhantering.Erfarenhet av container- och orkestreringstekniker såsom Docker, Podman, Kubernetes, Helm och Ansible.Kunskap om Infrastructure as Code (IaC) och verktyg för automatiserad provisionering och konfigurationshantering.Dokumenterad förmåga att hantera och drifta storskaliga produktionssystem med fokus på tillgänglighet, stabilitet och prestanda.Erfarenhet av att drifta system i flera kundmiljöer är meriterande.God grund inom incidenthantering, rotorsaksanalys och felsökning i komplexa distribuerade system.Mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga samt vana att arbeta i tvärfunktionella team.Stark problemlösningsförmåga och noggrannhet, särskilt i pressade situationer.
Uppdragsstart: 2026-02-01
Slutdatum: 2026-12-31
Distansarbete: Nej
Område: Jönköping
Svar senast: 2026-01-10
Vänligen ansök direkt via vårt system med:
• Ditt uppdaterade CV
• Tillgänglighet att påbörja uppdraget
Beskriv i motiveringen varför du är lämplig för detta uppdrag - hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställning, utbildning och personliga egenskaper.
Observera: Vi accepterar inte ansökningar via post. Alla ansökningar måste skickas via portalen för att vara giltiga.
Löpande erbjudande: Observera att för denna roll erbjuder vi löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdragen före deadline. Om du är intresserad rekommenderar vi att du ansöker omedelbart.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Vid befattningar där kund har krav på säkerhetsklassinplacering, finns krav på medborgarskap. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
Professional Galaxy AB
553 15 JÖNKÖPING Kontakt
Ritu Sareen ritu.sareen@progalaxy.se 0046737439047 Jobbnummer
