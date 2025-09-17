Senior DevOps- ingenjör
Infinity IT Consulting AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Infinity IT Consulting AB i Stockholm
, Sollentuna
, Gävle
, Sandviken
, Örebro
eller i hela Sverige
Om Infinity IT Consulting
Infinity IT Consulting är ett konsultföretag inom IT och Management med en stark företagskultur och teamkänsla.
Ditt välmående är vår framgång och vi menar att de bästa konsultaffärerna blir av och genomförs med stolthet när du som medarbetare mår som bäst, så gör även företaget och våra kunder det.
Vi jobbar med IT-kunder och partners i hela Skandinavien inom både telekom, verkstadsindustrin, retail, sport & mode och många andra.
Vi bygger teamet utifrån våra värderingar som genomsyrar hela företaget.
Pannben - Viljan och förmågan att lösa uppgiften, ta ansvar och känna ägarskap, men alltid våga ta hjälp.
Enkelhet - Vi krånglar inte till det, varken för oss själva eller för andra! Sunt förnuft och kundnöjdhet i fokus.
Laganda - Vi ställer upp för varandra, gör varandra bättre och skrattar varje dag!
Långsiktighet - Vi är besatta av att göra bra saker och saker bra, vi låter kortsiktiga vinningar stå tillbaka för långvariga affärsrelationer.
Stolthet - Vi är rakryggade, på riktigt och vågar gå vår egen väg!
Din IT-karriär kan starta hos just oss och vi ger förutsättningarna för det, eller så är du senior med många års erfarenhet och då ger vi utrymme för allt leda, kompetensutveckla och ge stöd åt våra mer juniora konsulter, och på det viset har vi en härlig mix i konsultteamet av olika utbyten i erfarenhet, intressen och kompetens.
Infinity IT Consulting söker nu en Senior DevOps-konsult till vår kund i norra Stockholm. I rollen kommer du att ta ansvar för utveckling, implementering, driftsättning, testning och support - men också bidra med strategisk kompetens för att förbättra och effektivisera kundens DevOps-processer. Som senior förväntas du kunna driva initiativ självständigt, stötta teamet med din expertis och säkerställa leveranser av hög kvalitet.
Kompetenser:
• 5 - 10 års erfarenhet av DevOps eller liknande roller.
•
Mycket goda kunskaper i Linux
•
Förståelse för containerteknologier i Linuxmiljö
•
Erfarenhet av Kubernetes och agilt arbetssätt
•
Programmeringsvana i Python, Bash, YAML
•
Kunskap om Bitbucket och Artifactory
•
Erfarenhet av Jira eller liknande planeringsverktyg
•
Kännedom om versionshantering (Git)
•
God problemlösningsförmåga
•
Flytande svenska och engelska, i tal och skrift
•
Kandidatexamen eller masterexamen inom datavetenskap, elektroteknik eller motsvarande teknisk utbildning
Meriterande
•
Erfarenhet av artifact stores
•
Kunskap inom CI/CD och verktyg som Jenkins eller runners
•
Vana vid applikationer som Mattermost, SonarQube, Jenkins, Confluence, Vault
•
Erfarenhet av molnplattformar: AWS, Azure eller GCPPubliceringsdatum2025-09-17Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är analytisk, strukturerad och lösningsorienterad. Du är kommunikativ och trivs i samarbeten, men kan också ta ett självständigt ansvar. Som senior bidrar du med din erfarenhet, coachar andra och driver kontinuerliga förbättringar.
Om Infinity IT Consulting
Vi är ett IT-konsultbolag som tror på enkelhet, laganda och långsiktighet. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en kultur som sätter människan i centrum och där både ditt välmående och din kompetensutveckling prioriteras.Så ansöker du
Är du redo att ta nästa steg som erfaren DevOps-konsult? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infinity IT Consulting AB
(org.nr 556552-9996) Arbetsplats
Infinity Human Resources Sweden AB Jobbnummer
9513024