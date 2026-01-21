Senior DevOps Engineer till Caziti
Perido AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Perido AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en social, samarbetsdriven och högpresterande miljö där din kompetens verkligen gör skillnad? Trivs du i en roll där du får ta ansvar, påverka tekniska beslut och arbeta nära både verksamhet och kollegor? Nu söker vi en erfaren DevOps Engineer, kanske är det nästa steg i din karriär?Publiceringsdatum2026-01-21Om tjänsten
Perido söker nu en Senior DevOps Engineer till Caziti - ett teknikorienterat IT-konsultbolag med spetskompetens inom nätverk, automation, molntjänster och IT-säkerhet. Caziti är baserat i Stockholm och hjälper organisationer att modernisera, säkra och effektivisera sina IT-miljöer. Bolaget arbetar med både mindre bolag och större, säkerhetskritiska verksamheter där kravbilden på stabilitet och säkerhet är hög. Tjänsten är placerad ute hos kund till Caziti i Stockholmsområdet.Arbetsuppgifter
I rollen som DevOps Engineer kommer du bland annat att:
Arbeta hands-on i IT-miljöer och infrastruktur
Vidareutveckla automatiseringsprocesser
Säkerställa stabil drift, hög säkerhet och god skalbarhet
Samarbeta tätt med utvecklingsteam och andra nyckelfunktioner
Bidra aktivt till förbättrad leveransförmåga och kvalitet
Dina egenskaper
Vi söker dig som är social, kommunikativ och trygg i professionella sammanhang. Du har lätt för att skapa förtroende, trivs i en teamnära roll och är van vid att samarbeta med både tekniska och verksamhetsnära funktioner. Du är självgående, initiativtagande och tar naturligt ansvar för ditt arbete. Med ett professionellt, representativt och engagerat förhållningssätt bidrar du aktivt till en positiv arbetskultur och ett starkt samarbetsklimat.
Kvalifikationer:
Minst 5 års arbetslivserfarenhet inom DevOps eller närliggande område
Mycket goda kunskaper i:
Linux
Git
Bash
Python
Förmåga att kommunicera obehindrat i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande med kunskap i:
Ansible
Docker
Kubernetes
GitLab
Jenkins
Bitbucket
Confluence
DevSecOps
SIEM / SOC / SOAR
Omfattning och tillträde
Heltid, tillsvidareanställning hos Caziti. Start februari.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35581 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35581". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perido AB
(org.nr 556639-6387), https://perido.se Jobbnummer
9695839