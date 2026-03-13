Senior Developer inom Financial AI
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Senior Developer inom Financial AI hos vår kund.
Vi söker nu en Senior Developer inom Financial AI för ett spännande hyrköpsuppdrag hos vår kund, ett ledande produktbolag inom fintech. Uppdraget är på 12 månader med ambitionen att därefter övergå i en tillsvidareanställning hos kunden. Här får du möjlighet att vara med och bygga algoritmer och intelligenta finansiella funktioner som kan förändra den svenska finansmarknaden i grunden.
Du blir en del av ett högkompetent team som arbetar i teknikens framkant och utvecklar lösningar från idé till färdig produkt - med stort tekniskt inflytande och ägandeskap.
Om uppdraget Vår kund bygger upp ett team i Linköping med fokus på utveckling av algoritmer för finansiella applikationer. Teamet ansvarar för hela kedjan - från databearbetning och analys till algoritmutveckling samt implementation i både backend och frontend.
I rollen kombinerar du modern fullstack-utveckling med machine learning och algoritmutveckling. Du arbetar med:
Utveckling av finansiella algoritmer och ML-modeller Databearbetning och dataanalys Backendutveckling i Kotlin och microservices-arkitektur Eventdriven arkitektur med Kafka Frontendutveckling i Typescript och React Design och implementation av skalbara, robusta system Du kommer in i ett tidigt skede av utvecklingen och får stor möjlighet att påverka tekniska vägval, arkitektur och produktens framtida utformning.
Krav Minst 5+ års erfarenhet av professionell mjukvaruutveckling Mycket goda kunskaper i flera programmeringsspråk Erfarenhet av backendutveckling, gärna i Kotlin Erfarenhet av microservices-arkitektur Erfarenhet av Typescript och React Erfarenhet av Kafka eller annan eventdriven arkitektur Utbildning och/eller praktisk erfarenhet inom machine learning och algoritmutveckling Civilingenjörsexamen inom datateknik, teknisk fysik eller motsvarande relevant område Flytande svenska i tal och skrift Som person är du driven, tekniskt nyfiken och trivs i ett sammanhang med andra skickliga utvecklare där kunskapsdelning och kvalitet står i fokus.
Övrig information
Uppdragsperiod : 2026-04-06 - 2027-04-05 Uppdragsform: Hyrköp (12 månader) med ambition om övergång till anställning hos kund Omfattning: 100 % Placeringsort: Linköping Arbetsmodell: 4 dagar per vecka på plats, 1 dag remote Bakgrundskontroll: Genomförs av kund innan uppdragsstart Detta är ett konsultuppdrag där du initialt är anställd hos oss och arbetar på uppdrag hos vår kund, med tydlig målsättning att därefter gå över i en tillsvidareanställning hos kunden.
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
