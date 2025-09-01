Senior Design Engineer exterior light

Professional Galaxy AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg
2025-09-01


Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Professional Galaxy AB i Göteborg, Trollhättan, Jönköping, Linköping, Lund eller i hela Sverige

Professional Galaxy söker en erfaren Design Engineer med inriktning på Exterior Light till vår kunds team i Göteborg. Du blir en del av Visibility HW-teamet, som ansvarar för utveckling av komponenter såsom exteriörbelysning, torkar- och spolarsystem samt backspegelsystem för tunga fordon.
Du får arbeta i en central roll med stort fokus på kvalitet, legala krav och teknisk utveckling, i nära samarbete med både interna och externa intressenter.
Om uppdraget Som Design Engineer för Exterior Light arbetar du tillsammans med Lead Engineer och andra funktioner inom R&D, design, produktion, homologation och leverantörer. Ditt ansvar är att säkerställa att frontljusen uppfyller krav på design, funktion, lagstiftning och integration i fordonet.
Arbetet innebär bland annat att:
Skriva tekniska krav och utföra granskning av leverantörers tekniska specifikationer (RTS). Delta i kravställning och tekniska diskussioner med både interna och externa aktörer. Säkerställa kvalitet och regelefterlevnad för komponenter och helhet i fordonet. Ge tekniska inspel till produktdesign och projektstrategi. Krav För att lyckas i rollen behöver du ha:
Universitetsexamen inom mekatronik eller maskinteknik. Flera års erfarenhet av Exterior Light inom fordonsutveckling. Erfarenhet av Supplier Involvement i komplexa system och kravställning. God vana av global kommunikation och nätverkande. Förståelse för kravdokumentation (TR writing) och legala krav. Dokumenterade kunskaper i Catia V5. Kunskap i SAFe/Scrum. Mycket goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.
Meriterande:
Kunskap om Volvo Trucks interna system. Körkort B och C. Erfarenhet av fordonsutveckling i stort. Kunskaper i svenska, muntligt och skriftligt. Övrig information Plats: Göteborg Arbetsmodell: På plats Uppdragsperiod: Löpande Förlängning: Ja, möjlighet till förlängning finns
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
Start date : 2025-09-16
End date: Open

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Professional Galaxy AB (org.nr 559366-0524), http://www.progalaxy.se

Kontakt
Sanjay Sareen
sanjay.sareen@progalaxy.se
0738500440

Jobbnummer
9486568

Prenumerera på jobb från Professional Galaxy AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Professional Galaxy AB: