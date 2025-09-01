Senior Design Engineer exterior light
2025-09-01
Professional Galaxy söker en erfaren Design Engineer med inriktning på Exterior Light till vår kunds team i Göteborg. Du blir en del av Visibility HW-teamet, som ansvarar för utveckling av komponenter såsom exteriörbelysning, torkar- och spolarsystem samt backspegelsystem för tunga fordon.
Du får arbeta i en central roll med stort fokus på kvalitet, legala krav och teknisk utveckling, i nära samarbete med både interna och externa intressenter.
Om uppdraget Som Design Engineer för Exterior Light arbetar du tillsammans med Lead Engineer och andra funktioner inom R&D, design, produktion, homologation och leverantörer. Ditt ansvar är att säkerställa att frontljusen uppfyller krav på design, funktion, lagstiftning och integration i fordonet.
Arbetet innebär bland annat att:
Skriva tekniska krav och utföra granskning av leverantörers tekniska specifikationer (RTS). Delta i kravställning och tekniska diskussioner med både interna och externa aktörer. Säkerställa kvalitet och regelefterlevnad för komponenter och helhet i fordonet. Ge tekniska inspel till produktdesign och projektstrategi. Krav För att lyckas i rollen behöver du ha:
Universitetsexamen inom mekatronik eller maskinteknik. Flera års erfarenhet av Exterior Light inom fordonsutveckling. Erfarenhet av Supplier Involvement i komplexa system och kravställning. God vana av global kommunikation och nätverkande. Förståelse för kravdokumentation (TR writing) och legala krav. Dokumenterade kunskaper i Catia V5. Kunskap i SAFe/Scrum. Mycket goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.
Meriterande:
Kunskap om Volvo Trucks interna system. Körkort B och C. Erfarenhet av fordonsutveckling i stort. Kunskaper i svenska, muntligt och skriftligt. Övrig information Plats: Göteborg Arbetsmodell: På plats Uppdragsperiod: Löpande Förlängning: Ja, möjlighet till förlängning finns
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
Start date : 2025-09-16
End date: Open Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), http://www.progalaxy.se Kontakt
Sanjay Sareen sanjay.sareen@progalaxy.se 0738500440 Jobbnummer
