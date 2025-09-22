Senior Dataingenjör
2025-09-22
En ögonblicksbild av din dag
I rollen som senior data engineer kommer du att spela en central roll i vårt arbete med att leverera effektiva lösningar som stödjer verksamheten i att fatta datadrivna beslut. Ditt arbete kommer att vara mångsidigt - du kommer att utveckla backend-lösningar som används i BI-dashboards och i olika utvecklingsprojekt, samt aktivt bidra till att optimera våra interna processer. Uppdragen varierar från korta engångsuppdrag till långsiktiga projekt, vilket ger dig möjlighet att påverka och utvecklas i din roll.
Hur Du kommer att påverka
* Du kommer att ingå i ett data analytics team där du tillsammans med övriga data engineers har stora möjligheter att påverka och forma vårt arbetssätt.
* Du arbetar nära BI-utvecklare och beställare för att snabbt leverera värdeskapande dashboards, där du bidrar med effektiva backend-lösningar.
* I rollen som projektmedlem i olika utvecklingsprojekt ansvarar du för att leverera högkvalitativa data pipelines samt ETL/ELT-processer.
* Tillsammans med dina kollegor inom data engineering implementerar du bästa praxis för att säkerställa datakvalitet, styrning, tillförlitlighet och effektivitet.
* Du optimerar befintliga dataprocesser med fokus på prestanda och kostnadseffektivitet.
* Du är skicklig på felsökning och rotorsaksutredningar, och du bidrar med effektiva lösningar.
* Du ingår i ett team där ni gemensamt arbetar med kontinuerliga förbättringar inom ert verksamhetsområde.
Vad Du medför
* Högskole-/Civilingenjörsexamen inom relevant område är ett krav.
* Du har dokumenterad erfarenhet inom data engineering, med särskilt fokus på Snowflake och AWS.
* Du besitter mycket goda kunskaper i SQL samt erfarenhet av datamodellering och datautforskning.
* Du har djup förståelse för bästa praxis och metoder inom data engineering.
* Du är analytisk och har en lösningsorienterad inställning.
* Du har utmärkta kommunikations- och samarbetsförmågor.
* Du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift.
Om Teamet
Du kommer att vara en del av en avdelning som samlar olika kompetenser för att stödja verksamheten i att bli datadriven. Vår styrka ligger i vårt nära samarbete med interna kunder, vilket skapar goda förutsättningar för verksamhetsförståelse och nätverkande. I takt med att teamet växer ställs höga krav på gemensamma processer och samarbete, och vi förväntas alla bidra till verksamhetens utveckling. Våra tjänster är ofta efterfrågade, och vi strävar efter att erbjuda snabba leveranstider. Detta innebär att vi ständigt söker möjligheter att arbeta mer effektivt, samtidigt som vi värnar om kvalitet. Eftersom vi har medarbetare som inte behärskar svenska fullt ut, växlar vi dagligen mellan svenska och engelska.
Inom divisionen Gas Services erbjuder vi energilösningar med noll eller låga utsläpp baserat på våra gasturbiner samlade under ett tak och tillsammans med ångturbiner samt generatorer. Genom service, modernisering och digitalisering av den levererade flottan skapar vi möjligheter för ett minskat klimatavtryck.
Vi kan erbjuda dig förmånliga anställningsförmåner såsom arbetstidsförkortning, förskottssemester, friskvårdsbidrag och ev. möjlighet till flexibel arbetsplats.
Vilka är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Vi möter den ökade efterfrågan på energi i mer än 90 länder samtidigt som vi bidrar till att skydda vårt klimat. Med ca 100,000 engagerade anställda genererar vi inte bara elektricitet till mer än 16% av världens befolkning, utan vi använder också vår teknologi för att skydda människor och miljön.
Vårt globala team är engagerar sig i att göra hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi förvaltar ett 150-årigt arv av innovation som uppmuntrar oss att söka efter personer som stödjer vårt fokus på reducering av koldioxidutsläpp, nya teknologier och energiomvandling.
Hur kan du göra skillnad på Siemens Energy? Titta här: https://www.siemens-energy.com/employeevideo
Vårt engagemang för mångfald
Som tur är, så är vi alla olika. Genom mångfald genererar vi kraft. Vi drivs framåt av inkludering och vår gemensamma kreativa energi kommer från ca 130 olika nationaliteter. På Siemens Energy ser vi mångfald som något självklart - oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, religion, identitet eller funktionsvariation. Vi ger samhället energi, hela samhället, och vi diskriminerar inte utifrån våra olikheter. Publiceringsdatum2025-09-22Så ansöker du
Tveka inte - skicka in din ansökan via https://jobs.siemens-energy.com/en_US/jobs
eller https://siemensenergy.avature.net/internalcareers
, id nr 280911 senast 2025-10-06
Löpande urval tillämpas, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Anna Granlund Casillas på anna.granlund@siemens-energy.com
För frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Johanna Sangrud på johanna.sangrud@siemens-energy.com
.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag, eller annonsförmedlare.
Placeringsort: Finspång
Fackliga representanter:
Unionen, unionen.finspang.se@siemens-energy.com
Sveriges Ingenjörer & SACO, asi.se@siemens-energy.com
Ledarna, Jan Lundgren jan.h.lundgren@siemens-energy.com
IF Metall, Mikael Malmgren, mikael.malmgren@siemens-energy.com
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
