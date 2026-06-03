Senior Data Engineers
Saab Aktiebolag / Elektronikjobb / Solna Visa alla elektronikjobb i Solna
2026-06-03
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Saab söker Senior Data Engineers till vår satsning inom AI och Data. Du arbetar i en roll med stor påverkan där du omsätter avancerad teknik till verksamhetskritiska lösningar. Du blir en nyckelspelare i att utveckla dataplattformar som driver framtidens försvarsteknologi. Det inkluderar realtidsanalys och databehandling i allt från Gripen och avancerade sensorsystem till autonoma undervattenssystem och moderna ledningsplattformar. Du arbetar med stora datamängder i komplexa och säkerhetskritiska miljöer, där krav på tillgänglighet, robusthet och prestanda är höga.
I rollen kommer du att:
Utveckla och vidareutveckla skalbara dataplattformar och datapipelines
Arbeta med både batch och realtidsdataflöden
Samarbeta nära data engineers, AI engineers och plattformsteam
Bidra till arkitektur, standarder och tekniska arbetssätt
Agera mentor och dela kunskap inom teametPubliceringsdatum2026-06-03Profil
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av data engineering i produktionsmiljö och som tar ägandeskap för lösningar från design till drift. Du är tekniskt trygg, har ett starkt systemperspektiv och är bekväm med att fatta beslut som påverkar hela dataplattformen. Du trivs i en roll där du kombinerar operativt arbete med strategiskt inflytande och vill vara med och forma hur data används i en tekniskt ambitiös organisation.Kvalifikationer
Kandidatexamen inom IT, datateknik eller motsvarande
Flera års erfarenhet av data engineering i produktion
Stark programmeringsförmåga i Python, SQL och eller Scala
Erfarenhet av moln och modern datainfrastruktur
Erfarenhet av ETL och ELT, datapipelines och datamodellering
Erfarenhet av Linuxbaserade miljöer
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska
Meriterande:
Molnplattformar som AWS, GCP eller Azure
Moderna dataarkitekturer med fokus på skalbarhet, kvalitet och automation
Datapipelines, orkestrering och datamodellering
Principer som data mesh och data products och hur de skapar affärsvärde
Infrastructure as code och CI/CD för datalösningar
För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Placeringsort: Stockholm eller Göteborg
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Solna Strandväg 10 (visa karta
)
171 54 SOLNA Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB petra.svensson@saabgroup.com Jobbnummer
9945765