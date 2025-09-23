Senior Data Engineer till Vimla!
Vill du vara med och forma framtidens datadrivna mobiloperatör? Vimla söker nu en Senior Data Engineer som vill ta lead på vår BI-plattform och frigöra kraften i data från hundratusentals användare. Hos oss får du friheten att bygga, påverka och utvecklas - i ett tight team där innovation och omtanke går hand i hand.
Om Vimla
Är du en nyfiken Senior Data Engineer som vill jobba i en teknikdriven miljö och göra skillnad för hundratusentals aktiva användare? Vimla är mobiloperatören, som genom att vara en fristående del av Telenor, kombinerar kraften från en stor organisation med friheten och flexibiliteten i ett litet team. Vi står för att ta kundfokus, enkelhet och schyssthet till en ny nivå på mobilmarknaden och i vårt team. Vi vill att det ska vara enkelt och roligt att vara kund så väl som medarbetare hos oss! Det har resultat i att vi har vunnit utmärkelsen Sveriges Nöjdaste Mobilkunder 2022, 2023 och 2024! Nu har du chansen att joina teamet, ta chansen och sök!
Om rollen
Som Senior Data Engineer på Vimla får du en nyckelroll i att bygga och vidareutveckla vår dataplattform. Du ansvarar för att designa och underhålla vår dataarkitektur, optimera ETL-processer och utveckla bastabeller för BI och data science. Du jobbar med CI/CD, mikrotjänster och DevOps för att produktionssätta analysprojekt, och skapar dashboards i Tableau för att visualisera insikter. Rollen erbjuder stor frihet, teknisk bredd och möjlighet att påverka - i ett tight team med höga ambitioner.
Vi söker dig som
Vi ser att du har minst fem års tidigare erfarenheter av arbete med datainfrastruktur och datahantering som innefattar;
• Erfarenhet av SQL med förmåga att hämta de data du behöver för att besvara frågeställningar
• Kunskap om ETL-processer och datalager, t.ex. AWS Redshift
• Erfarenhet av att arbeta i en molnbaserad miljö, såsom AWS eller Microsoft Azure
• Kompetent i att arbeta med ETL-verktyg såsom Airflow
• Programmering i Python
• Erfarenhet av att arbeta med Tableau eller andra Business Intelligence-verktyg
• DevOps-principer och moderna sätt att produktionsstyra, t.ex. containeriserade serverlös arkitektur
• Dataskyddsfrågor och GDPR-efterlevnad
Du är även pålitlig, noggrann och entusiastisk när det gäller att kommunicera dina visualiseringar.
Det är också meriterande om du har...
• Kunskap eller erfarenhet inom telekombranschen
• En universitetsexamen inom datavetenskap, matematik, fysik eller något annat kvantitativt område
På Vimla så värdesätter vi individer som är angelägna om att lära sig och utveckla sin egen kompetens. Vi förväntar oss inte att du har ett djup inom alla teknologier i vår stack, så vi letar efter någon med ett tillväxttänk och en vilja att lära sig!
Varför du vill jobba på Vimla
Vimla är på en spännande tillväxtresa och möjligheterna att växa och utvecklas tillsammans med oss är enorma. Vi är ett roligt och tight team på runt 35 personer. Vimla är en del av Telenor Sverige. Vårt företagsspråk är svenska.
Ansök idag!
Låter detta som ett spännande jobb för dig? Ansök redan idag! Vi går igenom ansökningar regelbundet, sista ansökningsdag är 6:e oktober 2025
Bra att veta
I enlighet med Telenors policy genomför vi en bakgrundskontroll på slutkandidater i alla rekryteringar.
Plats: Stockholm Råsunda
Flexibelt arbete: Ja, med 3 dagar/vecka på kontor Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Telenor Sverige AB
(org.nr 556421-0309), https://www.telenor.se/jobb Arbetsplats
Telenor Sweden Kontakt
Lovisa Ermell lovisa.ermell@telenor.se +46733819608 Jobbnummer
9522685